Un nuevo centro de formación hostelera para personas con síndrome de down busca romper estereotipos y dar oportunidades

La Marina de València cuenta con un nuevo centro de formación en hostelería y espacio para eventos que nace con una vocación particular: dar oportunidades de inserción laboral a quien no las ha tenido y romper con los estereotipos sobre la discapacidad intelectual, especialmente sobre las personas con síndrome de down.

La Mare que Va es una iniciativa de Asindown en colaboración con Gourmet Catering que forma a personas con discapacidad intelectual y síndrome de down y, sobre todo, «enseña a la sociedad que están capacitadas para el trabajo», porque «las barreras que se encuentran en su día a día no las han puesto ellos sino nosotros, fruto del desconocimiento; eliminando este factor, se pueden abrir puertas». Así lo han explicado, en la presentación del centro, el director de proyectos de Asindown, Samuel Romero; el gerente de la entidad, Manuel Campos; la coordinadora del proyecto, Roberta Lazzari, y la directora de Gourmet Catering, Raquel Vicente. Los responsables del proyecto lo definen como «una locura de dimensiones gastronómicas» y han relatado que el nombre viene, precisamente, de la expresión de asombro que ha suscitado cuando han expuesto la iniciativa. En este espacio acristalado con vistas al mar, «la formación es el punto de partida y de llegada» y se ofrecen clases de cocina y servicio de sala a un grupo de diez personas con síndrome de down, de la mano de profesionales de Gourmet entrenados por personal de Asindown para poder transferir su conocimiento de una forma que se adapte a las necesidades del alumnado. Al finalizar sus estudios, recibirán un certificado de profesionalidad de Labora. Roberta Lazzari ha detallado que los eventos que se celebren en las instalaciones --ya a disposición de las empresas-- están orientados al «aprendizaje práctico». «Las personas con discapacidad suelen tener dos trabas muy grandes a la hora de encontrar empleo: contar con formación a medida de sus capacidades y de sus tiempos y tener oportunidades en entornos reales, que no se ofrecen por desconocimiento o miedo de cómo se hará», ha lamentado. La Mare que Va les ofrece así «formación a medida» y «entornos de trabajo reales a través de eventos», una modalidad hostelera con más espacio para la planificación que un restaurante al uso, pero que permite a los estudiantes practicar la recogida de pedidos, la preparación de la cocina, de la sala, el cocinado o el recibimiento desde el protocolo. "es muy positivo para las empresas" Estos eventos, sin embargo, irán más allá de esa experiencia práctica: «Son una herramienta de comunicación para acercar a la sociedad la capacidad del alumnado, demostrando lo que puede hacer». En ese sentido, Samuel Romero ha destacado que «uno de los mensajes que se quieren lanzar es que es muy positivo para las empresas incorporar a estas personas, se genera un clima laboral muy propicio a las relaciones más cercanas y humanas, todo empresario querría que su clima laboral fuese en esa dirección». Desde Gourmet Catering, Raquel Vicente ha explicado que esta empresa tiene experiencia en organizar más de 2.500 eventos y aportará ese conocimiento para formar al alumnado, además de contar con «una plataforma muy amplia para incorporarlos». Como anécdota, ha contado que uno de los maitres de Gourmet pasó dos días de formación con los usuarios y, dos semanas después, formó parte de un evento de prueba. El entusiasmo al verlo le emocionó. «Dijo que no le habían recibido nunca así en un sitio al que haya ido a trabajar. Hay un impacto positivo en las dos direcciones», ha comentado. Manuel Campos ha añadido: «Esto está montado para la gente a la que le han dicho que no va a poder trabajar fuera en una empresa ordinaria. Nosotros decimos que sí pueden, pero necesitan una oportunidad y algo más de tiempo de formación». "el 100% ha sufrido bullying" Las instalaciones de La Mare que Va son luminosas. Ocupa un espacio construido para la Copa América, que pasó a ser biblioteca y llevaba tiempo abandonado. Reformado por completo con criterios de sostenibilidad ambiental de la mano de Grupo Bertolín, está acristalado con vistas al mar y a la calle. Precisamente, durante la rueda de prensa de presentación se podían ver grupos de escolares en las inmediaciones, que también se fijaban en lo que pasaba en su interior. Al hilo de ello, Manuel Campos ha puesto en valor que por los alrededores pasará mucha gente que podrá comprobar el trabajo que se realiza, en especial niños. «El cien por cien de las personas con discapacidad de Asindown ha sufrido bullying y son estos niños los que dirigirán el futuro de la educación de la sociedad. Tienen que ver a las personas con discapacidad, desayunar con ellas, convivir con ellas». La intención es ampliar el número de estudiantes a medida que el proyecto progrese y abrirlo a otros colectivos en riesgo de exclusión, algo que ya se está trabajando con el Ayuntamiento de València. «A partir de ahora escuchamos cualquier propuesta de empresas», ha comentado Manuel Campos. Los responsables cuentan que ya se han interesados varias compañías y hasta se ha propuesto la celebración de una boda. «Poco a poco», ha indicado, antes de añadir que «la idea es que esto no pare».