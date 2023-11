La Generalitat pide extremar la precaución ante las rachas de viento de más de 100 km/h

La Conselleria de Justicia e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, pide a la población extremar la precaución ante el riesgo de vientos fuertes y fenómenos costeros que pueden superar los 100 kilómetros por hora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, hasta este mediodía, las rachas máximas que se han registrado han sido los 108, km/h en Atzeneta del Maestrat.

Las principales incidencias se están produciendo en las provincias de Castellón y Valencia, donde los distintos servicios de bomberos están interviniendo toda la mañana, especialmente por caída de ramas y árboles, saneamiento de fachadas, retirada de planchas metálicas, tejas, uralitas, antenas, etc. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias también ha recibido la notificación de que se ha cerrado al tráfico marítimo el Puerto de Sagunto.

En este sentido el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido avisos meteorológicos. En Castellón, la alerta nivel naranja por vientos en el interior y fenómenos costeros en toda la costa. En Valencia, alerta naranja por vientos en el interior y fenómenos costeros en toda la costa y en Alicante nivel amarillo por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento.

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Nuñez, ha trasladado un mensaje de «precaución para que se eviten conductas de riesgo, que en este momento pueden ser desde coger un vehículo, hasta encender cualquier tipo de fuego».

Además ha recomendado estar «pendientes de las alertas meteorológicas que puedan ir llegando desde el Centro de Coordinación de Emergencias», que tal y como ha indicado «en estos momentos se encarga de monitorizar la evolución del temporal para dar respuesta a cualquier situación imprevista que pueda surgir»

Igualmente, el Centro de Coordinación de Emergencias recuerda a la población que, para hacer frente a los efectos de la borrasca Ciarán, hay que revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros; cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales; asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas y retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

No salir de casa si no es necesario

Además, insta a no salir de casa si no es necesario, alejarse de construcciones viejas o en mal estado, evitar los muros y las vallas publicitarias, no transitar por parques o avenidas arboladas, no pasar por debajo de andamios o edificios en construcción, alejarse de postes de luz y torres de alta tensión, evitar circular dentro de lo posible y, en todo caso, reducir la velocidad a límites de seguridad.

Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren el peligro de volcar ante vientos transversales. En caso de necesidad, hay que parar en una zona segura y espera a que amaine el viento.

En cuanto al temporal que afecta a zonas marítimas, se sugiere permanecer lejos de paseos marítimos, espigones o acantilados; no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa y abstenerse de practicar cualquier tipo de deporte náutico.