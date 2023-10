PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos, PP y Ciudadanos han reprochado este sábado a EH Bildu que no condene los ataques llevados a cabo esta semana contra el monolito en recuerdo del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, asesinados por ETA, y contra el panteón familiar de Fernando Buesa.

Por su parte, EH Bildu ha respondido que «más allá de debates semánticos que se alargan en el tiempo», se queda con que todos y cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria han rechazado «rotundamente estos actos» y ha apostado por dar pasos hacia la convivencia.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha afirmado que «desgraciadamente, todavía hay pasos por dar» porque cree que lo que sucedió en el Ayuntamiento de Vitoria, donde no se pudo concretar una declaración institucional, -al negarse EH Bildu a que incluyera una condena- «lo deja en evidencia».

A su juicio, este caso enseña que, además de que todavía no se ha acabado de «cerrar con toda esta etapa», hay que ser conscientes que, con ataques de este tipo y con ataques que no se condenan firmemente, se está dando «desgraciadamente una revictimización tanto de la víctima como de sus familiares, como de sus allegados, compañeros e incluso del conjunto de la sociedad vasca».

Urrutia considera que la sociedad está dando «"pasos importantes», pero no acaba de «cerrar» esta etapa porque actos de este tipo y las reacciones políticas que suscitan «siempre obstaculizan ese penúltimo paso que habría que darse para poder llegar a un contexto de reconciliación, de superación de ese pasado, con memoria, y tratando, sobre todo, de no revictimizar».

Además, ha manifestado que de todo lo que ha pasado, que lo considera «repulsivo», lo más importante es ser conscientes de que todo esto «deriva en la revictimización».



EH BILDU

Ante los reproches recibidos por parte del resto de partidos, el parlamentario de EH Bildu Ekoitz Arrese ha afirmado que su grupo parlamentario cree que el respeto a todas las víctimas y su memoria es una «condición básica, sin duda, para la construcción de la convivencia».

Tras apuntar que los ataques contra el monolito en recuerdo de Fernando Buesa y Jorge Díez, y la tumba del dirigente socialista no le gustan «en absoluto», ha destacado que EH Bildu se ha mostrado «desde el segundo uno en contra, claramente, de estos hechos».

En su opinión, estos hechos están «totalmente fuera de lugar y sólo profundizan en el sufrimiento y dificultan la construcción de la convivencia democrática en nuestro país».

Del mismo modo, ha subrayado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, «también quiso manifestar el mismo día su más absoluto y rotundo rechazo y además expresó que estos hechos, cuya naturaleza y origen se desconocen, son una auténtica provocación a la convivencia democrática de nuestro país».

«Más allá de debates semánticos que se alargan en el tiempo, me quedo con que todos y cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria hemos rechazado rotundamente estos actos y además creemos que tenemos que dar pasos hacia una convivencia», ha indicado.

Pse

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico, ante la postura de EH Bildu, ha indicado que «las palabras son muy importantes» y, sobre todo, cuando «lo reclaman las víctimas». «Esto se pone manifiesto cuando nadie tiene problema en condenar cualquier tipo de vulneración de derecho humanos, salvo un partido», ha defendido.

Rico ha indicado que «nadie entiende ya a estas alturas» qué es lo que «le puede estar frenando a EH Bildu diez años después de que acabara ETA para condenar el ataque al monolito o a la propia tumba de Fernando Huesa».

A su juicio, «no lo entiende nadie» y ha insistido en que las palabras son «muy importantes», porque «como dice la propia familia Buesa, van cargadas de una connotación ética y moral que es absolutamente necesaria».

Rico cree que la terminología de la izquierda abertzale «sólo busca seguir evitando mirar de frente su propio pasado» y, por tanto, «no está a la altura de lo que la sociedad vasca exige ante este tipo de actuaciones».

El parlamentario socialista ha aprovechado para condenar y rechazar el ataque al monolito de Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez y el sabotaje a la tumba del dirigente socialista. Según ha manifestado, la memoria es «un instrumento básico para construir una sociedad justa, decente y la propia convivencia democrática». «Actos tan deleznables como éstos, merecen no solamente el rechazo, sino una clara condena», ha remarcado.

Elkarrekin

Desde las filas de Elkarrekin Podemos, su parlamentario Iñigo Martínez ha reclamado a EH Bildu que utilice la palabra «condena» para referirse a los ataques contra el monolito y la tumba de Fernando Buesa. «El lenguaje construye la realidad y, ante un hecho que se ha producido en este momento, creo que todos los partidos y también EH Bildu debería de pronunciar esa palabra», ha dicho.

Tras rechazar y condenar un hecho «lamentable y desagradable» y esperar también que se aclare y que «tenga consecuencias», Martínez ha lamentado la «victimización tan clara, en este caso de un ataque a dos símbolos de la libertad de Euskadi, como son Fernando Buesa y Jorge Díez».

Pp

Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha indicado que lo ocurrido son «atentados a la convivencia y a la democracia que provienen de ese mundo oscuro que los ha ido ejerciendo durante tanto tiempo y hoy adoptan esta expresión profanadora».

Tras pedir a la policía que realice las investigaciones oportunas para identificar a los autores, ha señalado que es «impresionante» que haya gente capaz de estos actos y ha declarado que, escuchando a EH Bildu, falta «convicción». «No hay sinceridad, no hay empatía. Dicen que no hay que refugiarse en lo semántico. No, es lo ético», ha remarcado.

Barrio ha afirmado que EH Bildu «pierde los trenes todos los días» y

«no es capaz de dar ese paso definitivo que exige la sociedad, y las víctimas del terrorismo». Tras recordar la figura de Buesa y el día de su atentado, ha asegurado que es «impresionante» que «haya gente que pueda mancillar a esa persona, ese maestro para muchos políticos».

«Que su memoria sea atacada y que haya un partido político que se sienta en los mismos escaños donde se sentaba Fernando y no sea capaz de condenar su crimen y su asesinato, es impresionante», ha insistido.

Ciudadanos

El parlamentario de Ciudadanos, José Manuel Gil, ha reprochado también a EH Bildu que no condene los ataques de esta semana contra el recuerdo de Fernando Buesa y Jorge Díez, y ha considerado que «la mayor parte de la sociedad vasca no puede entender» por qué no condenan, por lo que ha reclamado a la coalición abertzale que explique «claramente» por qué no lo condenan.

«¿Tienen ustedes alguna relación o vinculación con los grupos que hacen estas cosas? Porque si no están de acuerdo y no tienen nada que ver con ellas, ¿por qué no lo condenan? Déjense ya de hacer equilibrios semánticos, de utilizar palabritas, y dígannos claramente qué es lo que piensan sobre el tema de la violencia», ha instado.

En su opinión, si la coalición independentista no condena estos actos, no pueden contar «la milonga de que han pasado de la página, que ahora son una organización pacifista, que apuesta por la reconciliación».

Según ha remarcado, con este tipo de ataques, «a todos aquellos que dicen continuamente que la sociedad vasca ya ha pasado página, que la violencia es cosa del pasado, la realidad les grita una vez más que no es verdad».