Puig ve "profundamente lamentables" las declaraciones de Guerra sobre Díaz y "fuera de lugar" el debate sobre amnistía

El secretario general del PSPV-PSOE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado «profundamente lamentables» las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz y ha opinado que el debate sobre la amnistía está «fuera de lugar» porque «no sabemos en qué condiciones ni si se está hablando».

Así se ha pronunciado Puig en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en València al ser preguntado por las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González y de Guerra, que consideró que Díaz hacía comentarios entre «una peluquería y otra». Puig ha lamentado el «concepto machista que se aplica en muchos aspectos a la política».

Preguntado por las declaraciones de González y Guerra, Puig ha señalado que «la patrimonalización de un proyecto político nunca es un camino adecuado», y ha asegurado que «siempre ha respetado mucho» sus posturas, estando de acuerdo y no. En este sentido, ha valorado que expresen opiniones «si se hace desde el respeto, no desde una soberbia no propia de personas inteligentes».

Sobre la situación de Cataluña, Puig ha señalado que la convivencia «ha mejorado» y «se trata de mirar hacia delante» y «buscar los puntos de encuentro desde el respeto a la Constitución y al estado de derecho pero sabiendo que queremos convivir».

Preguntado si cree que el independentismo debería «rechazar la vía unilateral», Puig ha señalado que «es obvio que hay que cumplir las leyes» pero «no está penalizado el tener una idea independentista en absoluto, siempre que sean de carácter democrático caben».

El expresident ha señalado que «en el marco constitucional se puede avanzar mucho, se puede ir a esa España de nacionalidades y regiones que proclama la Constitución y algunos olvidan», y ha criticado a los que actúan «como si fueran españoles solo aquellos que piensan en una España centralista».

Financiación

Preguntado sobre el debate de la quita de la deuda generada por la infrafinanciación, Puig ha señalado que «eso que piden los independentistas, nosotros hace tiempo que lo pedimos». En este sentido, ha indicado que los socialistas apoyarán al Consell cuando se debata la quita o mutualización de la deuda.

Puig ha considerado que si Pedro Sánchez revalida el gobierno, deberá abordar el «problema territorial en toda su dimensión» y «no solamente con el encaje de Catalunya», sino principalmente, la financiación, para lo que ha defendido la «igualdad entre ciudadanos y la singularidad de territorios».