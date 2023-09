OCU aconseja reclamar por los daños causados por las lluvias y el granizo en la Comunitat

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado que que, en el caso de daños extraordinarios causados por tormentas de lluvia o granizo de elevada intensidad, como los sufridos este domingo en zonas del litoral sur de Castellón y norte de Valencia, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) podría hacerse cargo de las indemnizaciones para los vehículos y viviendas siempre que estén previamente asegurados.



Por eso, en caso de sufrir unsiniestro extraordinario, y siempre que el bien esté asegurado, OCU ha recomendado, además de comunicarlo a la aseguradora, ponerlo en conocimiento del Consorcio lo antes posible, aunque ha advertido de que éste no cubre todos los riesgos, aplica periodos de carencia --por ejemplo en determinados casos siete días desde vigencia de la primera póliza o de las siguientes si hay periodos entre medias sin cobertura-- e indemniza según lo contratado en la póliza privada.



De no ser considerado daño extraordinario, OCU ha señalado que algunos fenómenos de la naturaleza sí están cubiertos por el seguro de hogar, de la comunidad o del vehículo, y será la aseguradora quien se hará cargo de los daños sufridos en caso de tener contratada la cobertura.



En el caso de automóviles, podrán reclamar los daños que no se consideren extraordinarios a las compañías de seguro los usuarios que tengan contratado un seguro de daños propios en la modalidad de todo riesgo --donde suelen estar cubiertos de forma expresa los daños por granizo o como impacto o choque de objetos--. También quienes tengan un seguro con lunas, en caso de que hubiera rotura de ellas. En cualquier caso, si el granizo o las tormentas han causado daños, OCU ha aconsejado revisar las condiciones del seguro y reclamar.



En las viviendas, algunos riesgos y fenómenos de la naturaleza --lluvia o granizo-- sí están cubiertos por el seguro de hogar cuando, aunque no alcancen la magnitud de riesgo extraordinario, superan una cierta intensidad.



Si el siniestro es claramente extraordinario, debe comunicarse inmediatamente al Consorcio. Si no está claro, debe comunicarse tanto a la aseguradora como al Consorcio.



En ambos casos, OCU ha recomendado a los afectados recopilar todas las pruebas para poder demostrar el origen y consecuencias del daño --como informes de agencias u observatorios meteorológicos, recortes de periódicos, fotos, informes de emergencias, policía, protección civil o bomberos-- y buscar testigos. De esta forma se deben acumular todas las pruebas que acrediten el siniestro y sus efectos.



OCU ha lamentado que, en muchas ocasiones, a pesar de que en teoría los riesgos están cubiertos, los seguros no responden o retrasan y ponen trabas al pago de indemnizaciones por los siniestros. Si esto sucede, OCU ha animado los consumidores a reclamar ante posibles incumplimientos de contrato.