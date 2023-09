Galcerán (PP) recoge su acta de diputada en Les Corts: "Las únicas barreras que existen son las mentales"

Mar Galcerán, la primera diputada con síndrome de down, ha firmado este jueves su acta como nueva parlamentaria del PP en Les Corts Valencianes, desde donde ha asegurado que las únicas «barreras» que existen «son las mentales y las de la sociedad», al tiempo que se ha comprometido a aportar su «granito de arena» para demostrar que las personas «pueden alcanzar cualquier objetivo que te metas en la vida».

«Mi ejemplo es una vía para demostrar a la sociedad que las personas con capacidades diferentes podemos ponernos metas y objetivos que alcanzar», ha expresado en declaraciones a los medios, al tiempo que ha subrayado que las únicas «barreras» que existen son «las mentales y las de la sociedad, porque tópicos siempre los han habido».

«Si estoy aquí es para demostrar que soy capaz de desarrollar un cargo de mucha responsabilidad», ha afirmado Galcerán, quien ha instado a la sociedad en su conjunto a «quitar de su mente la discapacidad intelectual», para «que no la vean, que vean a la persona». «En el fondo somos personas, al margen de la discapacidad, así que no juzguen por el físico ni por la apariencia, sino por la persona», ha reclamado.

Preguntada por si se marca alguna meta para esta etapa en Les Corts, la nueva parlamentaria 'popular' ha indicado que su objetivo es «haber llegado a ser diputada autonómica».

«Es algo que pensé desde hace tiempo. El presidente Mazón me dio la oportunidad de ser secretaria en el área de personas con capacidades diferentes del Comité Ejecutivo Autonómico del PPCV, fui su apuesta personal de ir en las listas en las pasadas municipales del 28M y luego me dio la oportunidad de convertirme en la primera persona con síndrome de down en tener un cargo con responsabilidad», ha expuesto.

Precisamente, sobre si este cargo le puede suponer «una presión» por la responsabilidad que conlleva, Galcerán ha asegurado que va a desempeñar su labor «con mucho gusto y con mucho amor». «Sé que tengo un grupo de personas que están aquí más tiempo que yo y con mucha experiencia en el campo de la política, y ahora voy a estar con ellos y seguro que van a tener mucha paciencia conmigo», ha augurado.

En cuanto a su trayectoria vinculada a la política, la diputada 'popular' ha indicado que le gusta la política puesto que «siempre» ha estado en ella «desde muy joven» y «por convicción», además de porque a lo largo de su vida ha trabajado «con diferentes cargos públicos», como en la Generalitat Valenciana «durante 13 años».

Y ha confesado sentirse «muy a gusto» en el PP: «Estoy bien, rodeada de gente muy maja, muy simpática y que siempre han apostado por las personas con discapacidad intelectual». «Las iniciativas de mi partido son también mis iniciativas», ha agregado.

"un paso adelante"

Galcerán ha firmado el acta este jueves junto al síndic del Grupo Popular, Miguel Barrachina, quien, por su parte, ha asegurado que la nueva diputada ha dado «un ejemplo, no solo estos días, sino con su militancia desde hace un par de décadas».

«Lleva trabajando, militando y dedicándose a luchar por aquello por lo que decidió dar un paso adelante y estar en política, para que la diversidad sea integrada en todos los niveles y llegue también al parlamento valenciano», ha expresado.

Mar Galcerán tiene 45 años y, al margen de su trayectoria política, ha sido presidenta de Asindown Comunitat Valenciana durante cuatro años. En el ámbito laboral, es funcionaria de la Generalitat.

En el terreno político, ha sido afiliada a Nuevas Generaciones desde hace años. Es la secretaria del área de atención a personas con capacidades diferentes en el actual Comité Ejecutivo Autonómico del PPCV. Además, en las últimas elecciones autonómicas ocupó el puesto número 20 en la lista del PP por la provincia de Valencia.