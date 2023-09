La lluvia adelanta el final del concierto de clausura del SoNna Huesca 2023

El espectáculo 'Un país para escucharlo', de Ariel Rot y Kiko Veneno, ha cerrado la cuarta edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, que organiza la Diputación Provincial de Huesca, en las comarcas del Altoaragón. La lluvia ha obligado a suspender el concierto de cierre, a las 20.50 horas.

El regidor del escenario de la Cartuja de las Fuentes, Pelai Molins, ha explicado que estaba en juego la integridad de los músicos «y a eso no podemos jugar», según han indicado desde la institución provincial.

Al bajar Carmen París del escenario, la banda comenzó con 'Joselito', uno de los grandes éxitos de Kiko Veneno, pero no la pudieron terminar. Aunque la lluvia no era intensa y el público la aguantó a pie de escenario, el cielo no anunciaba nada bueno. Apenas diez minutos después, Ariel Rot y Kiko Veneno regresaron a escena con la banda de 'Un país para escucharlo'.

Retomaron 'Joselito' donde lo habían dejado e interpretaron después 'Me estás atrapando', pero cinco minutos después de que Tomasito irrumpiera en el escenario, se anunció la suspensión.

Por su parte, Kiko Veneno y Ariel Rot interpretaron 'Memphis blues', una de las «sintonías» de la música de Veneno, a la que siguió 'Dulce Condena', el conocido tema de Los Rodríguez. La dinámica prevista era un éxito de Kiko, como 'Delincuentes' y uno de Ariel Rot, 'El mundo de ayer'.

Cambio de guion

Tras interpretar 'Lo que me importa eres tú', se produjo el esperado cambio de guión. Bajo el título que diera nombre al programa de televisión, 'Un país para escucharlo', Ariel Rot y Kiko Veneno han llevado el formato televisivo al escenario y cuentan para cada concierto con invitados, ya sean artistas amigos o de la tierra.

En esta ocasión, el trocito de Aragón lo puso Carmen París, que cantó la 'Albada', de José Antonio Labordeta. Después, fue el turno de 'Lobo López', de Veneno, una pieza que compartieron sobre el escenario entre guiños, palmadas y besos.

En esta edición, han sido una treintena de espectáculos en los que se han recorrido espacios naturales y patrimoniales de las diez comarcas altoaragonesas con propuestas de calidad muy interesantes en casi todos los estilos.