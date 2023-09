El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha replicado este domingo al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que «no se puede venir a Andalucía a pedir lealtad» al Gobierno andaluz frente a la sequía cuando el Ejecutivo que dirige el líder socialista «desprecia permanente y constantemente a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y al conjunto de los andaluces negándonos el pan y el agua, que es fundamental para una comunidad que es la primera potencia agrícola de España».

Así lo ha aseverado Juanma Moreno durante su intervención en el acto de inicio del curso político que el PP andaluz ha celebrado este domingo en Torremolinos (Málaga), donde ha estado precedido en el turno de palabra por el coordinador general del PP, Elías Bendodo, y donde el presidente de los 'populares' andaluces ha respondido a algunos de los mensajes que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, trasladó en otro de acto de apertura de curso político que los socialistas celebraron este sábado en Málaga.

Al respecto, Moreno ha recordado que Sánchez reclamó en dicho acto en Málaga que el Gobierno andaluz fuera «leal» y asumiera sus competencias en materia de agua para «combatir uno de los graves problemas que tenemos ahora mismo en Andalucía, que es la sequía», un mensaje que ha criticado el presidente de la Junta después de reivindicarse como alguien que no viene a pelearse «con nadie», y que lo que quiere es «trabajar por el futuro de los andaluces».

«Pero hay cosas que a veces hay que puntualizar y concretar para que no queden en el aire afirmaciones que no son reales», ha añadido Juanma Moreno, quien ha comenzado replicando a Sánchez sobre este asunto que la actual sequía «no es del año 2023», sino que se acumulan ya «cinco años de sequía», desde 2019, un periodo de tiempo en el que está lloviendo «menos de lo normal», si bien este último año «ha sido el peor», según ha continuado el presidente andaluz.

Moreno ha añadido que Sánchez podría acudir a la hemeroteca o «recoger los documentos» que él mismo le ha entregado cada vez que se ha reunido con él, y «verá que ya en esos momentos yo le he puesto encima de la mesa propuestas concretas y determinadas para hacer las obras hidráulicas necesarias en Andalucía que son competencia del Estado».

Critica el "desahogo" de sánchez

«Por tanto, hay que tener mucho desahogo para venir a Andalucía no a proponer algo, no a sentarse con el legítimo representante de un pueblo tan importante como es el andaluz para hablar de los problemas que tiene Andalucía, sino a un mitin a decir que nosotros no somos leales, y sobre todo decirlo cuando hay 33 obras sin hacer importantísimas para nuestros agricultores y ganaderos y para el consumo de agua que no se han realizado desde el año 2018», cuando Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, ha agregado Moreno.

El presidente de la Junta ha criticado también que el líder socialista pida lealtad al Gobierno andaluz cuando «no se ha hecho absolutamente nada» desde el Ejecutivo central para aplicar «la Ley del Trasvase» que afecta especialmente al Condado de Huelva y que el propio Gobierno de Sánchez aprobó en 2018, y cuando ha recortado «el 11%» los fondos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que gestiona «el 67%» de la superficie hidráulica andaluza, según ha remarcado.

Tras subrayar además que la Junta ha pedido de forma insistente al Gobierno que promueva que se puedan invertir los fondos europeos 'Next Generation' «en lo que más necesitamos, que es la sequía», Moreno ha aseverado que «no se puede venir a Andalucía a pedir lealtad» a su gobierno cuando el de Sánchez «desprecia permanente y constantemente a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y al conjunto de los andaluces negándonos el pan y el agua, que es fundamental para una comunidad que es la primera potencia agrícola de España».

"una tomadura de pelo"

Moreno ha defendido que Andalucía es «una comunidad que hace sus deberes, que se comporta de manera correcta, educada y leal con todas y cada una de las instituciones que hay» en España, y ha considerado que reclamar así lealtad a este gobierno regional es «una tomadura de pelo que evidentemente me molesta a mí como presidente de todos los andaluces», sino «a todos y cada uno de los andaluces».

El presidente de la Junta ha sostenido además que por parte de la administración autonómica están actuando «hasta donde podemos llegar», que es «ese 27% de competencias que tenemos en Andalucía» en materia hidráulica, con «4.000 millones de euros de inversión hasta el año 2027, con 568 obras que hemos impulsado en cuatro años y medio».

Moreno ha celebrado que este domingo, 3 de septiembre, esté «afortunadamente» lloviendo en Andalucía, y ha dicho que «ojalá siga lloviendo» y las precipitaciones «se extiendan por toda» la comunidad autónoma y «tengamos un otoño húmedo» para «llenar nuestros pantanos, que andan completamente secos».

«Mientras tanto», en el Gobierno andaluz «nos romperemos la cabeza para buscar alternativas, para que los andaluces puedan abrir el grifo y tengan agua, y para que nuestros agricultores tengan capacidad de seguir produciendo el mejor producto del mundo, que son los andaluces», ha puntualizado el presidente de la Junta para concluir.