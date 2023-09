Mendia cree que Sánchez "avanzará hacia la investidura" y reconducirá las propuestas hacia el "marco constitucional"

La vicelehendakari segunda del Gobierno Vasco y secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Idoia Mendia, se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «avanzará hacia la investidura» y cree que logrará «reconducir todo a cuestiones que estén dentro del marco constitucional».

Además, ha calificado de «inexplicable» y «tomadura de pelo» la postura de Alberto Núñez Feijóo de cara a su investidura, y está «segura» de que alcanzarán un acuerdo con el PNV, que volverá a ser «socio preferente» para el PSOE si está en el Gobierno.

En una entrevista concedida a Europa Press, Mendia ha afirmado que, entre todos los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez durante la pasada legislatura, se ha logrado «una victoria», porque el 23 de julio se planteó «como un plebiscito y en ese plebiscito, evidentemente, ganó claramente Pedro Sánchez», así como «la opción de seguir avanzando en un estado moderno y cohesionado socialmente».

La vicelehendakari ha añadido que, en ese contexto, los partidos «lógicamente, plantean sus demandas», y se ha mostrado convencida de que, en base a diálogo, conseguirán «avanzar» hacia «una investidura con un nuevo gobierno» y, todo «dentro del marco de la Constitución».

Ha insistido en que España necesita «un gobierno fuerte y estable» que puede ofrecer el PSOE, «con una hoja de ruta clara, como la marcada en la legislatura pasada, y que ha dado sus frutos». «Lo estamos viendo en términos de empleo, términos de crecimiento económico, de cohesión social, de avance en derechos; yo creo que España se merece seguir ese camino, desplegar todos los efectos de todo lo avanzado en la legislatura pasada», ha defendido.

La también secretaria de Estudios y Programas del PSOE se ha mostrado «optimista» respecto a que, finalmente, se produzca una investidura de Pedro Sánchez, porque el PSOE «ha demostrado en el pasado» su «capacidad de buscar acuerdos compartidos muy distintos» a los suyos, y «buscar elementos comunes para avanzar todos juntos». «Creo mucho en la capacidad de diálogo del presidente, así que yo soy optimista. Creo que tendremos una investidura», ha reiterado.

La representante socialista ha defendido el método del diálogo entre los partidos políticos y ha indicado que, sabiendo que «las reglas de juego las marca el marco constitucional», irá «abriéndose paso una salida institucional para una investidura».

Preguntada por si es favorable a que se apruebe una ley de Amnistía, como reclama Junts, ha asegurado que «no es una cuestión de estar a favor o en contra». «Yo creo que hay que analizar las peticiones que vayan haciendo los diferentes partidos con los que el PSOE se irá reuniendo para buscar esos apoyos para la investidura», ha respondido.

Idoia Mendia ha insistido en que «habrá que dialogar, buscar los puntos en común, y todo dentro del marco de la legalidad y de la Constitución».

Tras aludir a las «más de 200 leyes» aprobadas en la anterior legislatura, incluida la de PGE, con «un arco parlamentario muy plural y complicado de gestionar», ha asegurado que, aunque «en esta ocasión también es complicado», el PSOE tiene «el bagaje suficiente como para escuchar, tratar de comprender lo que piden las partes y tratar de reconducirlo todo a cuestiones que estén dentro del marco constitucional».

Pnv

La también consejera vasca de Trabajo y Empleo se ha referido al anuncio del PNV para plantear sus reivindicaciones en una eventual negociación, y ha recordado que, en estos procesos, «siempre partes de máximos y luego vas reduciendo las peticiones a un documento en el que todas las partes puedan aceptarlo».

«El PNV sabe que en Euskadi los vascos han votado, de 18 diputados, 16 son favorables a la investidura de Pedro Sánchez, mayoritariamente la ciudadanía vasca quería que continuase como presidente, por lo tanto entiendo que el PNV irá con sus reivindicaciones y estoy segura de que alcanzaremos un acuerdo para continuar siendo socios con el PNV también en esta legislatura», ha indicado.

Además, ha defendido que la formación jeltzale «siempre ha tenido un protagonismo» y desde el Gobierno de España «se le ha definido siempre como socio preferente».

La intención de Pedro Sánchez, según Mendia, es que la formación jeltzale vuelva a ser «un socio preferente para el PSOE» si repite en la Moncloa. «El presidente así lo ha dicho con claridad», ha apuntado.

La causa, según ha dicho, es «no solo por la relación que han mantenido en estos últimos años de legislatura», sino también «por la buena relación» del PNV y el PSE-EE en los gobiernos de coalición que mantienen en Euskadi.

Preguntada por los reproches del PNV al respecto, al concluir la anterior legislatura, ha insistido en que ella traslada «la posición del PSOE». «El presidente lo ha dicho, y lo ha dicho hace bien poco, hace un par de días, que para él, el PNV sigue siendo un socio muy importante, un socio preferente con el que continuar desplegando esta legislatura nueva que se inicia, de la misma manera que lo fue en la pasada. Así que, cómo no, vamos a contar con él», ha concluido.

Eh bildu

Respecto a EH Bildu y su reclamación para «poner fin a políticas de excepcionalidad» a los presos de ETA, ha apuntado que «la política penitenciaria que se aplica» a estos presos es «igual que a la del resto de presos: absolutamente no excepcional».

Por otra parte, ha recordado que EH Bildu ha mantenido «un discurso claro con respecto a la investidura» de «no permitir que haya un gobierno del Partido Popular y de Vox» y tampoco «abogan por una repetición electoral». «Soy optimista también con las capacidades de alcanzar un acuerdo con EH Bildu para la investidura», ha dicho.

Feijóo

Por otra parte, la vicelehendakari segunda ha calificado de «realmente inexplicable» la sensación que «está trasladando el PP» y «especialmente Feijóo» en las negociaciones para conseguir ser investido presidente del Gobierno, y que le han llevado a ofertar al PSOE que le permita gobernar una legislatura de dos años en la que acometer con pactos de Estado los «grandes problemas» de España.

Mendia ha criticado que «un partido que se dedicó a insultar y que sigue además sin respetar al PSOE cuando, por ejemplo, demanda y busca el transfugismo de determinados diputados socialistas para que voten en su investidura», reclame su apoyo.

También ha recordado que los populares y su líder «se han dedicado a decir que su programa es derogar el 'sanchismo'», algo que, en su opinión, están haciendo, porque las actuaciones de los gobiernos que comparte con Vox «son derogatorias de las políticas de avance que se han hecho desde el gobierno de España».

«Por lo tanto, llama la atención que quien se ha pasado cinco años y especialmente la campaña electoral, anunciando la derogación del 'sanchismo' ahora venga a pedir al PSOE que le apoye, »además para dos años".

«Es decir, es un candidato que ni siquiera tiene un proyecto para el país. Ya sabíamos que no tenía proyecto, pero claro, que encima el candidato ya lo exprese con dos años de legislatura para gobernar España sin ninguna hoja de ruta clara, a mí me parece que es una tomadura de pelo que no se merece España», ha censurado.