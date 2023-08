La restrospectiva del Festival de San Sebastián proyectará la filmografía completa del japonés Hiroshi Teshigahara

La retrospectiva del 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, dedicada al cineasta japonés Hiroshi Teshigahara, incluirá su filmografía completa, con 20 títulos. Se complementará con la publicación de un libro de entrevistas con el cineasta editado en colaboración con Filmoteca Vasca.

En un comunicado, los organizadores del Zinemaldia han indicado que esta retrospectiva mostrará largometrajes, mediometrajes y cortometrajes que el cineasta japonés Hiroshi Teshigahara dirigió entre 1953 y 1992. El ciclo de cine clásico está coorganizado junto a la Filmoteca Vasca en colaboración con Japan Foundation y Etxepare Euskal Institutua en el marco del programa Euskadi-Japan 2023.

«Hiroshi Teshigahara (1927-2001) es un autor fundamental del cine japonés de los años 60 gracias a una serie de filmes de poética experimental y a su prolongada colaboración con el escritor Kobo Abe», han destacado las mismas fuentes.

Desde el festival donostiarra han destacado que la única de sus películas que llegó a distribuirse en España, la celebrada 'Suna no onna/ Woman in the Dunes' ('La mujer de la arena', 1964), resume muy bien aquella época y el estilo de Teshigahara.

El ciclo tendrá como complemento la publicación del libro de Inuhiko Yomota 'Crónicas de vanguardia. Conversaciones con Hiroshi Teshigahara', traducido del japonés por Daniel Aguilar. El volumen está editado en colaboración con Filmoteca Vasca.

Nacido y fallecido en Tokio, Teshigahara estudió primero Bellas Artes y debutó a mediados de los 50 en el campo del corto documental. Interesado por todas las corrientes cinematográficas occidentales que habían mostrado los movimientos de resistencia durante la II Guerra Mundial, netamente el neorrealismo italiano y el cine francés de la época, formó parte de una especie de club denominado Cinema 57, en el que se proyectaban y discutían documentales que, en muchas ocasiones, no llegaban a verse en las salas comerciales. El manifiesto interés por el cine documental le influiría considerablemente al pasar a la realización de largometrajes de ficción.

Su primer corto, 'Hokusai', es de 1953 y el primer largometraje, 'Otoshi-ana/ The Trap' ['La trampa'], de 1962. En medio de estas dos fechas ya habían realizado sus primeras películas Nagisa Oshima -el Festival le dedicó su retrospectiva de 2013-, Seijun Suzuki, Shohei Imamura, Susumu Hani, Yoshishige Yoshida y Masahiro Shinoda, nombres representativos de las distintas tendencias de la Nueva Ola japonesa.

Teshigahara tuvo una menor repercusión internacional, pese a ganar el premio especial del Jurado en Cannes por 'La mujer de la arena' y ser nominado al Oscar al mejor director y a la mejor película de habla no inglesa por este mismo filme.

Desde el Certamen también han recordado su «fructífera» asociación con Kobo Abe, que escribió el guion de 'La trampa' y las adaptaciones de las tres novelas en las que se basan 'La mujer de la arena', 'Tanin no kao kao/ The Face of Another' ('El rostro ajeno', 1966) y 'Moetsukita chizu/ The Man Without a Map' ('El hombre sin mapa', 1968). Abe firmó también el guion de 'Ako', episodio del filme colectivo 'La fleur de l'âge/ Les adolescents' (1964), cuatro relatos sobre la adolescencia realizados por Teshigahara, Jean Rouch, Michel Brault y Gian Vittorio Baldi.

Sus últimos trabajos, 'Rikyu' (1989) y 'Go-hime/ The Princess Goh' ['La princesa Goh', 1992], fueron películas históricas. Rodó también para la televisión y nunca descuidó su práctica documental en formato corto, mediometraje o largometraje. Dedicó dos películas al púgil puertorriqueño José Torres, una al escultor y pintor suizo Jean Tinguely y un filme al Tokio de 1958. Pero su documental más conocido es 'Antonio Gaudí' (1984), sobre el arquitecto modernista catalán.

Además de cineasta, Teshigahara fue un maestro en el arte japonés del arreglo floral (ikebana). Desde 1980 hasta su muerte dirigió la escuela Ikebana Sogetsu, que había sido fundada por su padre, y publicó el libro 'The Art of Ikebana' (1997). Estuvo casado con la actriz Toshiko Kobayashi, a quien sólo dirigió en una película, 'Sama soruja/ Summer Soldier' ('Soldado de verano', 1972).