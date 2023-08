El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que la tramitación de la proposición de ley de PP-A y Vox para regularizar las zonas de regadío en el entorno del espacio natural de Doñana «seguirá adelante» en cuando se reinicien las sesiones del Parlamento porque «el compromiso» del PP con los agricultores es «inequívoco».

En una entrevista concedida a Europa Press, ha señalado que «el compromiso» del PP es «inequívoco» y «los agricultores lo saben», toda vez que ha subrayado que se comprometieron con ellos «en resarcir esa injusticia después de una década» y lo siguen haciendo porque «se trata de hacer justicia y de resarcir un problema que otros crearon».

«Y lo más importante, insisto, con esta ley preservarmos, amparamos y protegemos Doñana, y no cogemos ni una gota de agua del acuífero. Todo lo contrario, pretendemos que los agricultores se nutran de agua superficial y que no tengan que tomar ni una gota de agua de Doñana. Por tanto, esta ley viene a hacer justicia ante la injusticia que el Partido Socialista creó», ha enfatizado.

Al respecto, González ha insistido en que «lo de injusticia» no «solo» lo ha dicho el PP, sino que en la comparecencia de agentes sociales «coincidieron todos, alcaldes del PSOE, Junta de Andalucía, el Gobierno socialista y técnicos de anteriores gobiernos autonómicos», que el Plan de la Corona Norte «creaba agravios y era injusto para cientos de agricultores».

«Por tanto, lo que pretendemos es amparar a los agricultores, darle seguridad jurídica, resarcir una situación de injusticia y, por supuesto, preservar Doñana», ha abundado.

Por otro lado, preguntado por la propuesta consensuada que ha pedido el PSOE, el popular ha subrayado que la PDL «ha estado consensuada desde el primer punto hasta el último con los agricultores», además, ha explicado que «antes de ser registrada en el Parlamento de Andalucía se le trasladó al PSOE, a Por Andalucía, a Adelante Andalucía y a Vox, para que hicieran las modificaciones o aportaciones que estimaran oportunas», pero ha criticado que «no se hizo ninguna aportación».

Por ello, ha remarcado que «la mano siempre ha estado tendida», de hecho, se ha referido a que «hubo otra oportunidad» durante el periodo de enmiendas, y en ese caso «tampoco se registró ninguna enmienda por parte del Partido Socialista».

Además, ha asegurado que están «deseando» llegar a un acuerdo sobre Doñana con el Gobierno central, y que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «lo ha dicho», además, se ha referido a las dos reunidas mantenidas por el consejero de Sostenibilidad con representantes del Ministerio de Transición Ecológica, en las cuales, «no han aportado ninguna solución a esta problemática, ninguna, simplemente han hecho el paripé para justificar que atendían al consejero».

«Por tanto, si en dos partes una no quiere hablar, es muy difícil que haya diálogo. Nosotros hemos estado abiertos, lo estamos y seguiremos dispuestos a hablar con quién sea necesario. Pero siempre y cuando se cumplan esos dos objetivos: que seamos capaces de resarcir la injusticia que se les produjo a esos agricultores y se preserve Doñana», ha remarcado.

Retirada de reconocimientos

Por otro lado, cuestionado sobre las advertencias realizadas por algunas organizaciones de retirar los reconocimientos con los que cuenta Doñana si la PDL llega a término, González ha reiterado que están abiertos a «contarle a todo el mundo, e ir uno a uno, de qué se trata la ley», porque, a su entender, «lo único que está llegando a esos organismos es la versión del Gobierno de España, que es su interlocutor, pero desconocen la otra versión, la real, la del texto».

«Yo en infinidad de ocasiones a los agentes sociales que comparecieron y que no estaban de acuerdo con la ley, le puse a su disposición el texto y les pedí que me dijeran qué artículo, parte, línea o palabra perjudicaba a Doñana para, evidentemente, quitarla. Ninguno fue capaz de indicarme alguna. Es más, hemos dicho en infinitas ocasiones, lo seguimos diciendo, que si nos demuestran que el texto de la ley perjudica a Doñana, lo retiramos inmediatamente. Pero es que no es así», ha aseverado.

Boicot frutos rojos

Asimismo, sobre la campaña iniciada en Alemania para recoger firmas con las que solicitar un boicot a las fresas de Huelva, el presidente de los populares onubenses ha recordado que esta se originó por parte de una ONG «muy concreta» de aquel país e «ideológicamente muy cercana a la izquierda», toda vez que ha llamado la atención sobre que las firmas recogidas «representan a un porcentaje muy pequeño de la población total del país».

No obstante, ha reconocido que lo que le ha preocupado de todo aquello no era la campaña en sí, sino «el amparo y la voz que le ha dado el Gobierno de España y, concretamente, Pedro Sánchez y la ministra Teresa Rivera a esa organización no gubernamental».

«Eso es lo que me ha preocupado y lo que nos preocupa a nosotros, ya que creo que es la primera vez en la historia de España que un presidente del Gobierno va contra una provincia y un sector productivo muy concreto como es la agricultura y los agricultores de Huelva», ha lamentado.

Al respecto, ha enfatizado que un presidente «tiene que estar para proteger y defender a los agricultores», pero este Gobierno «ha hecho todo lo contrario: desprestigiar la agricultura de excelencia que se hace en la provincia», una agricultura, además, «amparada como ninguna otra en los parámetros medioambientales, sostenibles y de conservación del entorno natural».