Lambán (PSOE) afirma que el Gobierno de Azcón quiere "destruir" su legado tras el "tsunami no esperado" del 28M

El secretario general del PSOE Aragón y expresidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, ha afirmado este miércoles, en una carta abierta a los militantes de este partido, publicada en su cuenta de Twitter, que el Gobierno regional PP-VOX, que preside Jorge Azcón, pretende «destruir y desprestigiar» el legado de la coalición PSOE-Podemos-CHA-PAR de la pasada legislatura, tras «el tsunami no esperado» del pasado 28 de mayo, jornada de elecciones municipales y autonómicas.

Lambán señala que, durante su etapa al frente del Ejecutivo, «Aragón ha sido una de las comunidades donde más ha crecido la inversión en sanidad, educación y servicios sociales» y el suyo ha sido uno de los Gobiernos autonómicos «que más ha impulsado el crecimiento económico, aliado siempre con la sostenibilidad medioambiental y la revolución tecnológica».

«Gracias a todo ello, Aragón es hoy una de las comunidades con mayor nivel de igualdad y calidad de vida, así como una de las que están más próximas al pleno empleo», afirma.

«Estos logros los hemos alcanzado merced a la estabilidad política y social conseguida, gobernando desde la moderación y el pacto con todos, desde el diálogo con sindicatos y empresarios, es decir, desarrollando a fondo los principios de la socialdemocracia clásica», continúa.

«Y, por encima de todo, haciendo del Estatuto de Autonomía la clave de bóveda de nuestra acción institucional, entendiendo Aragón como un proyecto común, facilitando el despliegue de todas sus potencialidades económicas y culturales y dotando a la Comunidad de una voz propia cada vez más poderosa y respetada en España», esgrime el dirigente socialista aragonés.

"jornada nefasta"

Lambán ha subrayado que el 28 de mayo «pasará a la historia como una jornada nefasta para el socialismo español» porque "las fundadas esperanzas de victoria electoral de miles de candidatos municipales y

autonómicos quedaron literalmente arrasadas« y en Aragón, »no solo perdimos el Gobierno, sino las diputaciones de Huesca y Teruel y decenas de ayuntamientos".

«Fue un tsunami no esperado; los ciudadanos votaron en clave nacional y los méritos de los candidatos locales no fueron tenidos en cuenta. Este serio contratiempo nos ha deparado un escenario que hace unos meses no imaginábamos», argumenta.

A su parecer, la prioridad de la coalición PP-VOX «va a consistir en destruir y desprestigiar nuestro legado de estos años, para debilitarnos como alternativa futura».

«Está ya claro que las derechas van a provocar el deterioro de los servicios públicos y la derogación de leyes, con el consiguiente aumento de las desigualdades, del sufrimiento de los más vulnerables, de la pérdida de derechos de las mujeres, de la dignidad de la memoria o de la falta de respeto a los discrepantes por parte de la nueva mayoría ultraconservadora», continua diciendo el dirigente socialista.

Añade: «Carentes de programa de gobierno, no van a tener otro propósito que el que les imponga Madrid al servicio de empeños ajenos al interés de la Comunidad».

En consecuencia, Aragón «se aboca a un cuatrienio de retroceso social y quebranto político, de merma de equidad, de dinamismo y de prestigio», expresa Lambán en su carta a la militancia.

No hay lugar para el lamento

«La pérdida del gobierno y de los ayuntamientos nos ha desanimado y entristecido. Pero no hay lugar para el lamento. A partir de ahora, nuestra responsabilidad va a ser mayor si cabe». «Nos necesita Aragón, nos necesitan nuestros pueblos, nos necesitan más que nunca los aragoneses. Aquellos que vean cercenados sus derechos y sus oportunidades tienen que sentir nuestro respaldo y, sobre todo, tienen que ver en nosotros una esperanza de futuro», sostiene.

El expresidente de la Comunidad Autónoma ha emplazado a los militantes del PSOE a «mantener la unidad frente a los intentos de quebrarla» y a dedicar sus fuerzas a «poner los cimientos de la victoria electoral de 2027, desde las Cortes de Aragón y desde cada concejal del territorio, esté en el gobierno o esté en la oposición».

También ha dado las gracias a los militantes por su afecto «en momentos difíciles», destacando la calidad humana de los afiliados, añadiendo que ningún partido aporta a la política aragonesa «semejante caudal de ética, trabajo y talento» y que los militantes son «la principal garantía de que el socialismo volverá a brillar dentro de cuatro años».

"Seguiré defendiendo el socialismo en el que creemos, seguiré

siendo fiel a mis principios y convicciones y serviré siempre a Aragón desde cualquier responsabilidad y en cualquier circunstancia, en Ejea, en Zaragoza o en Madrid, pues no entiendo de otra manera el amor a la tierra de uno y a sus gentes. Nada me produce más orgullo que pertenecer a la familia del socialismo aragonés desde hace cuarenta años", concluye.