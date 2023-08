El XXXII Festival Internacional en el Camino de Santiago que organiza Diputación de Huesca continúa este martes 8 de agosto a las 22.30 horas el Ciclo 'La fiesta eterna' en el Cine de las Escuelas de Hecho, con la proyección de la película de Federico Fellini 'La dolce vita' (1960).

La fiesta es la temática central de esta edición del festival. En 'La dolce vita', Marcello Rubini es un desencantado periodista romano en busca de celebridades, que se mueve con insatisfacción por las fiestas nocturnas que celebra la burguesía de la época. Merodea por distintos lugares de Roma rodeado de todo tipo de personajes, sobre todo de la élite de la sociedad italiana. En una de sus salidas se entera de que Sylvia, una célebre diva del mundo del cine, llega a Roma, cree que esta es una gran oportunidad para conseguir una gran noticia, y, en consecuencia, la perseguirá por las noches por diferentes lugares de la ciudad.

'La dolce vita', según el experto y crítico de cine José María Latorre, se trata de «un filme clave en la carrera de Federico Fellini, dado que hasta cierto punto supone el cierre de la etapa más realista de su filmografía y un avance del tono de fantasía abstracta que se iría apoderando de su obra. Una obra maestra que sigue manteniendo vigentes todos sus incisivos apuntes sobre lo peor de la sociedad contemporánea».

El crítico Roger Ebert del Chicago Sun-Times afirmaba que la película está hecha con una energía sin límites: «Fellini y Marcello capturaron un momento de descubrimiento y lo hicieron inmortal».

También desde el The New York Times, Bosley Crowther dijo que era «una película maravillosa, licenciosa en contenido pero moral y muy sofisticada en su actitud y lo que dice, e interpretada por un reparto excelente». El periodista Philip French en The Guardian aseguraba que «no ha perdido su poder para fascinar, estimular y provocar, y se mantiene como una obra de fuerza moral y deleite visual».