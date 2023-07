El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que ve los resultados del Sociómetro vasco, que este lunes pronosticaba un empate a cinco entre su partido, el PSE-EE y EH Bildu, como «una hipótesis de trabajo, pero cree que »no va a ser la foto del 23 de julio«, día de las elecciones generales. Además, ha advertido de que el video que vinculaba al PNV con PP y Vox »sigue colgado« diez días después de »las disculpas« de Arnaldo Otegi y los comentarios de »sus 'holigans'" no casan con las excusas del coordinador de EH Bildu.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha admitido que «siempre hay que estar» preocupados por los pronósticos de pérdida de representación, en alusión a los resultados de la encuesta electoral del Gobierno Vasco, que prevén que pierda un diputado en el Congreso y empate a escaños con socialistas y EH Bildu, «y más que preocupado hay que estar ocupado».

No obstante, ha recordado que las encuestas previas a las elecciones municipales y forales eran «estupendísimas para el PNV de cara al 28M» y, sin creerlas, se incorporaron «como material de trabajo».

«Pues ahora exactamente igual. Pues yo lo tomo como una hipótesis de trabajo, pero me da la sensación de que no va a ser la foto de la noche del 23 de julio. Y desde luego el PNV va a trabajar a tope para que esa no sea la foto, para que sigamos siendo la fuerza política más votada de la comunidad autónoma vasca», ha apuntado.

El presidente del PNV cree que el reto, en las próximas elecciones, es «para todos los partidos» y se ha mostrado convencido de que «hay que ir a vota, hay que movilizar». «Va a ser una cosa rarísima y heroica para los que vamos a tener que ir a dar mítines, que no sé quién nos va a escuchar, no sé si tendremos que ir con traje baño y alpargatas a la playa, para dirigirnos a la gente, pero hay que movilizar al electorado, es importantísimo», ha insistido.

Para Andoni Ortuzar, todavía se está «a tiempo» de explicar a la gente «la relevancia de estas elecciones» y también «lo que se juega ya Euskadi en todo esto».

Disculpas de otegi

Por otra parte, ha dicho que acepta las disculpas del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el vídeo difundido por la coalición soberanista en redes sociales en el que incluía al PNV en el «bloque fascista», junto al PP y Vox. «Hombre las tengo que aceptar, pero el vídeo sigue colgado diez días después de que hablara Otegi», ha destacado.

Ortuzar ha precisado que no solo «el video sigue allí», sino que

«los comentarios que hacen sus hooligans no se comparecen con lo que dijo Arnaldo Otegi». «Entonces, una, dos, o Arnaldo Otegi hizo una posición muy personal que no es compartida por sus amigos, su gente» o dijo «yo hago por aquí con dios rogando y con el mazo dando».

«Me disculpo en la radio, pero los míos siguen 'jo ta ke' (dale que se pego). No creo que cueste tanto descolgar el video o hacer un video pidiendo perdón. Poner el vídeo de las declaraciones que hizo Arnaldo aquí (en la radio en la que se dispulpó). Con eso yo creo que sería un poquito más creíble que lo que ha sido hasta ahora», ha añadido.

Para Andoni Ortuzar, vincular al PNV con un posible acuerdo con PP y Vox es «una mentira y una infamia» porque a «si alguien ha estado en este país contra todos los tipos de violencia, desde la guerra civil hasta hoy ha sido el PNV».

«Ya digo, no somos los únicos, pero hemos sido de los pocos que hemos estado contra todas las violencias. Contra las violencias de un signo, de otro, contra los fascistas, contra los dictadores, contra los terroristas, contra los saboteadores y quienes las hemos sufrido», ha dicho.

Tras recordar que procede de «una familia represaliada por el franquismo» y como su familia «miles y miles del PNV» ha censurado que «ahora les junten» con «sus herederos» para «sacar cuatro votillos».