Cibeles se une contra violencia machista con Vox fuera de pancarta en "un discurso con el que se equivoca", dice Almeida

La Corporación madrileña se ha vuelto a unir contra la violencia de género para honrar la memoria de la mujer asesinada en Móstoles y Vox, de nuevo, se ha situado fuera de la pancarta con «un discurso con el que se equivoca» la formación que dirige Javier Ortega Smith porque «no ayuda a la unidad institucional», ha lamentado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

A las 12 horas representantes de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento han sostenido en la plaza de Cibeles la pancarta en la que se podía leer 'Basta ya! No a la violencia de género'. La excepción, de nuevo, ha venido de mano de Vox, con la concejala Carla Toscano separada unos metros del resto de sus compañeros y sosteniendo un cartel que rezaba 'Vox con todas las víctimas de violencia'.

Martínez-Almeida ha trasladado a la prensa tras el minuto de silencio por la última mujer asesinada por violencia de género, en Móstoles, que con este gesto quieren mostrar de nuevo «la repulsa total y absoluta del Ayuntamiento de Madrid hacia la violencia machista» y su compromiso con «luchar contra esta lacra para seguir poniendo e incrementando las medidas que sean imprescindibles».

«Mandamos un mensaje institucional claro y contundente: no cabe la violencia machista en nuestra sociedad y por eso desde las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo especial para acabar de una vez por todas con esta lacra», ha subrayado el primer edil.

Vox "no ayuda a la unidad institucional"

Preguntado por la posición de Vox al no querer sostener la pancarta, Martínez-Almeida cree que «no ayuda a la necesaria unidad institucional».

«El discurso de Vox no es el adecuado, se equivoca. La existencia de otro tipo de violencias no tiene por qué suponer que la violencia machista no deba tener el enfoque que tiene en estos momentos desde las instituciones porque desgraciadamente las estadísticas están ahí y es prácticamente la primera causa de muerte violenta que tenemos en la ciudad de Madrid», ha contestado a los de Javier Ortega Smith.

Almeida ha demandado «un esfuerzo para que todos los partidos manden un mensaje inequívoco». «Por eso lamento que Vox, aunque acude al minuto de silencio, lo haga por separado con una pancarta que exhibía la concejal de Vox. No creo que ayude al mensaje de contundencia, firmeza y unidad que debemos mandar desde las instituciones», ha insistido el alcalde.

"concesiones a la extrema derecha"

La portavoz del área social en Más Madrid, Lucía Lois, ha lamentado las «terribles» cifras de violencia machista, con 24 asesinadas en España en 2023, lo que le ha llevado a instar a las instituciones a «hacer todo lo que esté en sus manos »para seguir luchando contra esta lacra que es la violencia machista".

Esto le ha llevado a poner el foco en lo «preocupante» que a Más Madrid le parecen «las concesiones que se está haciendo por parte de la derecha española a una extrema derecha negacionista de esta violencia de género», cuando «a día de hoy están negociando para entrar en muchísimas instituciones del país».

«Es lamentable que esta derecha del PP no esté poniendo el grito en el cielo ante esta negación. Queremos reivindicar que la violencia machista, este asesinato, no es un mal divorcio, no es un problema privado, doméstico, sino una lacra con la que tenemos que luchar con todos los mecanismos del Estado», ha manifestado la concejala de Más Madrid.

Maroto aboga por un pacto local contra la violencia machista

La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, se ha dirigido veladamente a Vox para afirmar que en la violencia de género «no hay matices». «Instamos a la ultraderecha a que deje de hablar de violencia intrafamiliar y que quite los matices que tiene la violencia machista, tiene género. Somos las mujeres las que sufrimos la violencia», ha declarado.

En una «semana negra para las mujeres», la edil ha señalado que la «singularidad de Vox» al no colocarse tras la pancarta se encuadra en la campaña electoral del 23J por parte de «un partido que no reconoce la violencia machista».

«El PSOE estará siempre del lado de las víctimas. Pediremos a la Corporación municipal que no dé ni un paso atrás porque las mujeres somos víctimas de la violencia. Esto es un hecho», ha declarado, tras instar a que la institución se siga dotando de recursos y «avanzando en un pacto local contra la violencia machista, algo que no se hizo en el el anterior mandato».

«La dependencia que tenía el PP de Vox hizo que apenas se avanzara en el desarrollo de medidas para proteger a las mujeres de esta lacra social. Así que trabajaremos estos cuatro años para que estas pancartas se conviertan en hechos», se ha comprometido Maroto.

Es necesario que la Corporación municipal «destine más recursos para proteger a las mujeres de esta lacra y es importante que se avance en ese pacto que el PSOE propuso en campaña y que tiene que ser una realidad para dotar de recursos a la lucha contra la violencia machista».