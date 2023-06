El Cuponazo de la ONCE ha convertido en mágica la Noche de San Juan en el hospital comarcal de Gandia (Valencia) puesto que en el sorteo del viernes, 23 de junio, la vendedoraLilliam Montoya Osorioha repartido 60 cupones premiados de 40.000 euros cada uno.



Lilliam trabaja como vendedora en la ONCE desde hace nueve años y tiene discapacidad física. Nació en Colombia y reside en España desde hace 35 años, es licenciada en Empresariales y anteriormente trabajó como teleoperadora. Además, ha realizado cursos de inglés para atender mejor a sus clientes extranjeros, ha informado la entidad en un comunicado.

«Mis principales clientes son los familiares de los pacientes y el personal sanitario.Para mí es una gran alegría que este premio esté repartido entre quienes cuidan a personas con problemas de salud», ha declarado la vendedora. «Cuando me compran los productos ONCE me suelen decir 'a ver si hoy me das una alegría', y ese día llegó el pasado viernes con esta lluvia de premios», ha subrayado.



El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Y, con el nuevo modelo de 'por los lados puedes ser ganador', premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; seis euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de tres euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).



Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores. Gracias al Terminal Punto de Venta el cliente puede escoger al instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desdela página web de ONCE y establecimientos autorizados.