La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, se ha despedido este miércoles del pleno del Ayuntamiento en la última sesión de este mandato 2019-2023: «En todo caso, seguro que yo no volveré a presidir el pleno los próximos cuatro años».

«He sido presidenta durante ocho años y está por ver el alcalde y el gobierno que salga el próximo sábado o los próximos meses. En todo caso, seguro que no volveré a presidir el pleno», ha afirmado en su última intervención tras una sesión en la que se han despedido los 22 concejales que no continuarán y se han aprobado las últimas actas.

Este pleno se ha celebrado tres días antes de la investidura y en plenas negociaciones para formar un pacto de gobierno en la ciudad tras las elecciones generales del 28 de mayo, en las que ganó en votos y concejales el candidato de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

Colau ha expresado que para ella ha sido «un honor haber sido ocho años la primera mujer alcaldesa» de Barcelona y ha agradecido al resto de concejales los años compartidos.

Ha reivindicado «la empatía, el respeto y el afecto que han imperado la mayoría de las veces», la política más allá de la institución, y el amor por la ciudad.

«A pesar de todas las dificultades, este plenario se ha esforzado para escucharse, para dialogar, para cooperar», ha afirmado.

Despedidas de 22 concejales

De BComú se han despedido la que ha sido la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, y el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, y Jordi Rabassa (concejal de Memoria Democrática) y Pau González (concejal de Educación).

Por parte del PSC, lo han hecho Montserrat Ballarín (concejal de Mercados, Hacienda y Régimen Interno), Joan Ramon Riera (concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas con Discapacidad), Xavier Marcé (concejal de Turismo) y Nuria Carmona, que entró para relevar al exprimer teniente de alcalde Jaume Collboni y no se le asignó ninguna área.

De Junts, se ha despedido Ferran Mascarell; de ERC, Gemma Sendra, Max Zañartu, Rosa Suriñach y Jordi Fexas; y también ha sido el último pleno para los dos concejales del PP, Óscar Ramírez (que ha dejado el partido) e Inma Delgado.

El adiós de cs y valents

Además de la despedida de todos los concejales que no seguirán, el pleno ha certificado el adiós de los grupos municipales de Cs y Valents, que no consiguieron representación en los comicios: así, se han despedido Paco Sierra, Julia Barea y Noemí Martín (Cs), y Eva Parera, Oscar Benítez (Valents) y la concejal no adscrita Marilén Barceló.

Sierra, que se afilió al PP en plena campaña, ha destacado la buena relación entre todos los grupos, a pesar de sus diferencias ideológicas, y ha asegura que continuará en la política, como hace desde 2010, porque «no solo se hace política desde la institución».

Con la mirada puesta en la investidura, Parera ha criticado que el candidato del PP, Daniel Sirera, «se ha pasado toda la campaña diciendo que era el único voto útil consitucionalista» y le ha pedido que no se pongan de perfil en situaciones difíciles y que no vengan a calentar la silla, ha dicho textualmente; y ha pedido a Trias no entregar Barcelona al independentismo.