El Gobierno andaluz se ha pronunciado este lunes sobre el informe que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) hizo público el viernes sobre la Proposición de Ley de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana para descalificarlo por considerar que supone un trabajo «de todo, menos objetivo, técnico», así como ha considerado que «podría entenderse la utilización de un organismo público y del trabajo de unos funcionarios en beneficio de un partido político y eso nunca debiera sucederse».

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado esta jornada por cuestiones de agenda del Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha expresado su deseo de «ojalá contar con un próximo presidente del Gobierno el 23 de julio para anunciar compromisos, inversiones, para sectores productivos y no venga solo a pasar vacaciones».

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió el viernes un informe que se entiende viene a paliar su decisión de no comparecer este martes en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía, donde lo hacen más de una veintena de agentes sociales para proyectar su visión de la Proposición de Ley de regadíos en el entorno de Doñana.

El organismo estatal declaró esta iniciativa legislativa «no compatible» con la planificación hidrológica aprobada en enero de este año por considerar que «contradice directamente tanto su normativa como sus objetivos», a lo que sumó el hecho de que la Proposición de Ley aspira a que terrenos que hoy son forestales declararlos «unas zonas regables que no van a tener acceso al agua, lo cual es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño».

El consejero y portavoz ha rebajado la repercusión de ese informe por esgrimir que está «cargado de subjetividad, que es intencionada» y ha encuadrado en «los intereses políticos de un determinado partido políticos», en alusión velada al PSOE, por cuanto ha considerado que el espíritu de ese informe se ha proyectado «en reiteradas veces de sus portavoces».

Fernández-Pacheco ha sostenido que no es «nadie para hacer una valoración» del trabajo de nueve páginas que ha remitido la Confederación del Guadalquivir al Parlamento, para subrayar entonces la decisión de este organismo estatal de declinar comparecer este martes en el Parlamento, por lo que ha apuntado que «el agravio no es al consejero, al presidente de la Junta, sino al Parlamento, que es quien le ha invitado, que es donde reside la soberanía del pueblo andaluz», antes de indicar que «esos calificativos no son lo más apropiado».

El consejero de Sostenibilidad y portavoz ha remarcado que ese informe «se evacúa, se hace público unos días después de decidir que no va a intervenir ante una petición formal en el Parlamento», para lamentarse entonces de que sea un texto «plagado de subjetividades e imprecisiones», así como ha ironizado sobre la afirmación de la Confederación del Guadalquivir acerca de que el llamado coloquialmente Plan de la Fresa de 2014, que es el Plan de Ordenación de los Recursos en la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD), «tuvo un amplio consenso» por cuanto ha esgrimido que «tuvo 3.000 alegaciones».

«Nuestra opinión es muuy clara», ha afirmado el consejero y portavoz, quien seguidamente ha expuesto que «la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir es un órgano que ha atesorado prestigio», para reclamar entonces que «jamás debería utilizarse políticamente para atacar al Parlamento, a la Junta de Andalucía», de manera que ha reconvenido al organismo estatal para apuntar que «lo ideal es que lo hagan en el seno de la Comisión de Fomento, para eso se les ha citado».

Reunión ribera con moreno

A preguntas de los periodistas sobre un posible encuentro entre la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera y el presidente Moreno, Fernández-Pacheco ha señalado que «no me consta que la señora Ribera se haya puesto en contacto para mantener ese encuentro», mientras que ha esgrimido que si la receta hubiera sido el diálogo en las relaciones Junta de Andalucía-Gobierno sobre el Parque de Doñaña «no hubiéramos tenido la escalada de crispación a la que hemos estado sometidos».

«El insulto, la soberbia solo llevan al fracaso», ha argumentado el consejero de Sostenibilidad y portavoz, convencido de que «insultar a legítimos representantes de la Junta de Andalucía no le sale bien del todo» a los miembros del Gobierno.

Fernández-Pacheco ha reclamado al Gobierno «ser riguros, dejar de lado la demagogia» por cuanto ha invocado que la Proposición de Ley de los regadíos en el entorno de Doñana «no ha desplegado efectos jurídicos», para sostener seguidamente que la situación de falta de agua que afronta el Parque Nacional obedece a que «los que han gestionado Doñana 40 años han permitido esa situación», mientras que ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ausentó del Congreso de los Diputados en la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la libertad sexual, conocida como la Ley de 'solo sí es sí', para venir a Doñana «a huir de un debate y crispar, confrontar».