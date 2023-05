El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall; el de Junts, Xavier Trias; la de Cs, Anna Grau; el del PP, Daniel Sirera, y la de Valents, Eva Parera, han reprochado a la alcaldesa y candidata de BComú, Ada Colau, y al exprimer teniente de alcalde y candidato del PSC, Jaume Collboni, que la ciudad "está mucho peor" tras su mandato.

Los alcaldables de las grupos que han formado parte de la oposición durante los últimos cuatro años en el consistorio han criticado durante el debate electoral de RTVE Catalunya de este miércoles la gestión del gobierno municipal de comuns y socialistas, que creen que ha contribuido a que Barcelona sea una "ciudad incómoda", ha especificado Trias.

"La evidencia es clara: llevamos cuatro años y la ciudad no ha ido en la dirección correcta, es una ciudad triste y decepcionada", ha lamentado Maragall, que ha citado cuestiones como la subida del precio de la vivienda, la limpieza, la seguridad y la movilidad.

Son cuestiones en las que han coincidido Sirera, que ha criticado que "Barcelona es la mejor ciudad del mundo pero tiene al peor gobierno de la historia"; Grau, que ha incidido en el problema de orden público que cree que hay en la capital catalana; y Parera, que ha opinado que la ciudad actual es víctima del 'procés' y de la extrema izquierda, ha dicho textualmente.

"Discurso apocalíptico"

Ante estas críticas, Colau ha lamentado el "discurso apocalíptico" que considera que tienen el resto de candidatos y ha defendido que la ciudad tiene problemas y retos, pero que actualmente tiene un modelo de futuro que funciona porque asegura que la formación que lidera está haciendo una ciudad más justa y más amable.

Collboni ve los reproches como una "referencia a la Barcelona que funcionaba, que fue la que lideraron los alcaldes socialistas"; ha dicho que la ciudad ha estado 12 años sometida al independentismo, y ha destacado que el PSC ha apoyado al gobierno municipal con BComú para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

La ruïna u el kubo

Durante el primer bloque del debate, centrado en el balance del mandato, los candidatos han mostrado sus posturas sobre la situación de los dos edificios ocupados en la plaza de la Bonanova: la Ruïna y el Kubo.

Colau realza su política de vivienda ante las críticas y contrapropuestas de los candidatos

Grau y Parera han insistido en el desalojo de los edificios mediante la intervención policial porque consideran que hay un problema de orden público, mientras que Trias ha abogado por "aplicar la ley teniendo liderazgo".

Sirera ha apelado al candidato de Junts diciéndole textualmente que permitió ocupas en Can Vies, una alusión a la que Trias ha contestado: "Paré el derribo de Can Vies. Lo hice y no he recibido la solidaridad de los partidos aquí existentes", y ha dicho textualmente que Can Vies no tiene nada que ver con la Bonanova porque los ocupas eran distintos.

El "magnífico trabajo" de Batlle

Ante la situación en la Bonanova, Colau ha reivindicado el trabajo del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (PSC), con quien dice que está en contacto diario, y ha explicado que también ha hablado con el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena: "Están enfocando todo esto con idea de prevención y mediación, y no como los partidos de derecha, intentando incendiar el conflicto".

"Me solidarizo con los vecinos y vecinas de la Bonanova. Tienen nuestro apoyo, del PSC y de Batlle, que ha hecho un magnífico trabajo", ha expresado Collboni, que ha reivindicado que los socialistas (al frente del área de Seguridad este mandato) fueron los que se comprometieron a aumentar los agentes de la Guardia Urbana y que así lo han hecho con 1.000 agentes.

Colau y Trias confrontan datos

Colau y Trias han confrontado sus datos sobre la gestión de ambos como alcaldes de la ciudad, en concreto en la gestión de las guarderías municipales, que la alcaldesa ha reprochado al exalcalde de dejar tres "en situación de privatización", y con el paro, que ha criticado que Trias dejó un paro del 14% y que ahora está en el 8%.

Ante estas cifras, el candidato de Junts ha acusado a Colau de mentir: "Entré en el Ayuntamiento con un 24% de paro y me fui con un 12%", y ha apuntado también que durante su etapa un 19% de los barceloneses consideraban la movilidad el problema más grave y que ahora está en el 24%.