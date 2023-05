Feijóo pone los gobiernos del PP en Andalucía y Málaga como "mejores ejemplos" para iniciar la derogación del sanchismo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que España «necesita un gobierno en el que se cometan menos errores y en el que se cumpla lo que se dice» y ha vuelto a pedir al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «deje al PP que venga a arreglar otra vez lo que él y sus socios han estropeado», asegurando que «un buen inicio para derogar el sanchismo sería que el Gobierno de España se parezca más al de Francisco de la Torre en Málaga o al de Juanma Moreno en Andalucía».

En un acto en el que ha acompañado al candidato 'popular' a la reelección a la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, Feijóo ha asegurado que Málaga y Andalucía son «los mejores ejemplos de que es posible unir a ciudadanos que pensaban y votaban distinto en torno al proyecto de una mejor política».

Ha explicado que «derogar el sanchismo es derogar las políticas nocivas del Gobierno de Sánchez que han lastrado la economía, porque tenemos más deuda que nunca» y también significa acabar con las políticas «que han dividido a la sociedad», apuntando que «los que nos quieren dividir mandan más que nunca; es más, mandan en España. Y hoy no se puede aprobar una sola ley en el Congreso sin el ok de aquellos que dicen que se quieren ir a España». «Lo que no nos dicen es a dónde», ha ironizado.

El presidente del PP ha señalado que «han debilitado» las instituciones del Estado, citando el CNI, el CIS, «hasta convertirlo en una mofa»; el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha advertido que «confundir el Gobierno con el Estado es el primer tic antidemocrático de un político».

Pero, ha apuntado que «derogar el Sanchismo no solo es cambiar las políticas que han dividido y debilitaban nuestro país, sino también la forma de hacer política» y ha considerado que España «necesita un gobierno en el que importen los compromisos y la palabra dada», además de que «la estabilidad sea el valor fundamental en el que reposa toda la construcción de su política».

«¿Cómo se puede unir un gobierno donde resulta que la vicepresidenta elegida por un partido político ahora monta un partido político en contra del partido que la nombró vicepresidenta y a la vez en contra del presidente del Gobierno?», ha cuestionado.

«Siempre recordaremos aquello de que yo no podría dormir con Podemos en el Gobierno. Ahora resulta que duerme con dos Podemos. El Podemos primero y el Podemos segundo», ha afirmado Feijóo, quien ha lamentado que «si no fuese España, sería una buena película de humor, pero es nuestra patria, es nuestra nación».

También ha apostado por «un gobierno tranquilo, sin broncas, un gobierno que no discuta por la mañana y por la tarde y se reconcilie por la noche» y un Ejecutivo «de mayorías que gobierne para todos y no un gobierno de minorías que imponga el planteamiento ideológico a las mayorías».

Ha incidido en hace meses que advirtieron a Sánchez «del inmenso error de rebajar las penas por corrupción», recordando que dijo que «la corrupción ya no le importaba a nadie en el país y que rebajaba las penas para homologarnos con Europa». «Ahora resulta que ha vuelto a mentir y que una vez más ha vuelto a insultar a la inteligencia de los ciudadanos», ha dicho, apuntando a que «hay en España militantes del PSOE pidiendo indultos usando el carné del PSOE como argumento».

«Advertimos que eso iba a pasar, se lo dijimos cuando estaba aprobando la ley del 'Solo sí es sí' que iba a producir efectos de escarcelamientos de violadores y de pederastas; y así ocurrió. Y le dijimos que cuando estaba rebajando las penas de malversación iba a poner más barato el meter la mano en la caja», ha recordado, apuntando que ahora «Europa le desmintió otra vez».

Por eso, ha pedido a Sánchez «que haga con la corrupción lo mismo que hizo con la ley del 'Solo sí es sí, que es copiar la propuesta del PP, para volver otra vez a poner las penas por corrupción como las que teníamos» y para «volver a penalizar la sedición y el referéndum ilegal y dignificar la unidad de nuestra nación». «Le propongo que se deje ayudar, que deje que solucionemos otra chapuza más del Gobierno y que no se preocupe de que se enfaden sus socios», ha instado.

Andalucía ejemplo

Ha dicho que los ciudadanos «no deben conformarse nunca con malos gobiernos» y que «aquello que no funciona es mejor cambiarlo; apuntando a que hay que gobernar »desde el rigor y el sentido común« y que »conviene abrir etapas de regeneración democrática e institucional".

Para Feijóo, Andalucía es «ejemplo de que en la política se trata de servir y no de servirse» y ha dicho que la región «siempre estaba en el segundo o tercero puesto por abajo y ahora resulta que en cuatro años habéis conseguido estar en el mismo puesto, en el segundo o en el tercero por arriba». «Esa es la diferencia entre la Andalucía del pasado y la Andalucía del futuro», ha apostillado.

Ha incidido en la importancia de «cumplir lo que se dice» y ha asegurado que «sería incapaz de ser un charlatán que viene por aquí a decir una cosa y su contraria, diciendo que hay que hacer infraestructuras hídricas y a la vez llegando a otra comunidad y diciendo lo contrario; o diciendo a Andalucía las cosas que aquí se decían cuando gobernaba el PSOE y ahora ¿qué pasa?, ¿que como el PSOE ha perdido las elecciones ya no hay que invertir en Andalucía?».

Asimismo, ha instado a «trabajar con ilusión, con humildad y con responsabilidad», apuntando que «hay decisiones que no suponen el aplauso de todos, esas son las mejores». «Hay decisiones que las tienes que tomar aunque te desgasten para evitar que se desgasten los demás, esas son las buenas y por eso».

Por eso, le ha dicho a Moreno que «nunca dudes en tomar decisiones que tengan como único objetivo la gente de Andalucía, porque sirviendo a la gente de Andalucía sirves a todos los españoles».