Almeida pide "sentido común" al delegado del Gobierno para permitir concentración de 7B fuera de Sol el 2 de mayo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes «sentido común» al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para que autorice la concentración de afectados por la línea 7B de Metro el 2 de mayo pero en un sitio distinto a la Puerta del Sol, escenario de los actos principales de la celebración por el Día de la Comunidad de Madrid.

«Le pido que tire de sentido común, que no siga las doctrinas de Moncloa, de si tienen que que empañarse o no los actos institucionales del 2 de mayo mediante una manifestación y que lo que tiene que hacer desde luego es autorizar esa manifestación, sin duda, porque es un derecho fundamental, pero que tiene que ser en un lugar distinto para no afectar ni que se puedan producir problemas como consecuencia de los actos institucionales del 2 de mayo y, por tanto, que tire del sentido común y no de consultar a La Moncloa», ha manifestado ante los medios de comunicación desde el centro cultural Galileo.

Fue ayer cuando la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, advertía de la posibilidad de «situaciones complicadas para la seguridad» si la Delegación del Gobierno permitía la concentración de afectados por la línea 7B de Metro en la Puerta del Sol.

Por ello, el Consistorio emitió un informe «ampliatorio» al ya emitido por la Policía sobre «todas las actividades en el dos de mayo y cómo eso puede impactar con esa concentración que se autorizado en principio».

En este sentido, Martínez-Almeida considera que «el delegado del Gobierno no se puede excusar en que no tenía un completo conocimiento, porque cualquiera persona sabe que el 2 de mayo se hacen actos institucionales en la Puerta del Sol».