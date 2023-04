El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha avisado este viernes que «no podemos tener otra huelga como la de letrados de la Administración de Justicia, de más de dos meses y que nos ha generado un daño que todavía no podemos dimensionar», de modo que, «si sobre esa huelga tenemos otra de una dimensión similar en los funcionarios de Justicia, nos va a hacer un daño muy duro, que no se merece la ciudadanía y, desde luego, es difícil de asumir por la Consejería de Justicia».

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de asistir en la Ciudad de la Justicia de Córdoba al acto de entrega de las insignias que concede el Colegio de Procuradores por el día de su patrona, la Virgen de los Dolores, Nieto, a quien han abordado los funcionarios en huelga para pedirle que medie en su conflicto ante el Ministerio de Justicia, ha dicho que los sindicatos, «de momento, no están consiguiendo la interlocución adecuada con el Ministerio y nos piden mediación, para que se produzca una negociación normal», en la que «las dos partes tendrán que ceder algo».

En cualquier caso, a juicio de Nieto en dicha negociación debe estar, «por encima de todo, la justicia y el justiciable», es decir, «el ciudadano, que es al que nos debemos todos», considerando el consejero que «hay que escuchar a la parte sindical, que hay que entender sus reivindicaciones», opinando que, «en gran medida, las propuestas que realizan se están haciendo con una voluntad positiva de mejorar el servicio».

«Ellos saben también --ha proseguido-- que hay una parte que tiene un impacto presupuestario importante y es donde seguramente se produzcan más escollos, pero la respuesta no puede ser el silenciom, ni negar la negociación, que en otras huelgas muy recientes hemos visto que ha ocurrido».

Por ello, Nieto ha pedido «sensibilidad al Ministerio», aclarando que «la Junta de Andalucía no puede en este caso negociar nada» porque «está fuera» de su «ámbito competencial, pero sí desear que se resuelva cuanto antes» el conflicto, pues «no podemos tener otra huelga como la de letrados de la Administración de Justicia».

En cuanto a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya aumentado el número de funcionarios obligados a prestar los servicios mínimos mientras dure la huelga, Nieto ha explicado que «lo que se ha hecho ha sido una corrección mínima, simplemente para garantizar que no se produce ninguna alteración en juicios muy sensibles, fundamentalmente de violencia de género, que son los que más nos preocupaban, porque, si no existía un apoyo, unos servicios mínimos de auxilio judicial en esa materia, podríamos correr el riesgo de que no se celebraran juicios que son vitales para una mujer y donde hay que garantizar su propia seguridad».

En consecuencia, en la Consejería de Justicia se ha «atendido estrictamente esa petición que nos ha hecho el TSJA y confiamos en que se desenvuelva bien», añadiendo que, en cualquier caso, «la actitud de los funcionarios está siendo ejemplar», pues «están actuando con mucha responsabilidad, y yo quiero agradecerlo».

De hecho, según ha resaltado, «ha sido muy responsable la negociación de los servicios mínimos», hasta el punto de que «en Andalucía se ha puesto un estándar alto, y eso tiene que ver también con ese ejercicio de responsabilidad de los sindicatos», que «no están teniendo una actitud prepotente, ni racional», sino que «defienden sus reivindicaciones, como es lógico, pero lo están haciendo con ese rigor que el servicio que prestan requiere».

Por esa razón, Nieto ha pedido a «la otra parte», el Ministerio de Justicia, «el que se atiendan las peticiones, se evalúen, se vea cuáles se pueden abordar, se periodifique incluso la posibilidad de aceptarlas y que avancemos juntos en la solución de la Justicia».