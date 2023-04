Un falso enfermero que trabajó en ocho centros acepta dos años de cárcel y pagar 2.166 euros por intrusismo

Un falso enfermero que trabajó en ocho centros residenciales y clínicos de la provincia de Valencia entre el 30 de septiembre de 2020 y el 13 de abril de 2021, y que ni siquiera posee ningún titulo universitario oficial, ha aceptado cumplir dos años de cárcel por intrusismo profesional y falsificación en documento público y a pagar una multa de 2.166 euros.

El Juzgado de lo Penal 4 de Valencia la ha condenado además, tras llegar las partes a un acuerdo de conformidad al admitir el acusado los hechos, al pago de las costas procesales. No obstante, el condenado no ingresará en prisión a condición de no cometer otro delito en los próximos tres años y de realizar 200 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

El condenado creó un perfil falso en las redes sociales y webs, atribuyéndose públicamente la cualidad de enfermero, creando una falsa imagen profesional por la cual le contrataron en diversas entidades de la provincia de Valencia. Para ello, aportaba un título de enfermero expedido presuntamente por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y un certificado de colegiación presuntamente expedido por el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, que ha ejercido de acusación particular en este caso.

Sin embargo, nunca fue alumno de esa Universidad, no consta de alta en ningún colegio oficial de España, ni siquiera como titular de ningún título universitario oficial, ni ha sido nunca miembro del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia.

Además, se apropió del número de colegiación de otra enfermera y de los certificados del Colegio Oficial de la Enfermería de Valencia acreditativos de que se hallaba al corriente de pagos en dicha corporación, que también eran inciertos "toda vez que vienen firmados presuntamente por el presidente cuando el que los firma es

el secretario".

Ante estos hechos, el juez le condena a la pena de un año de prisión por el delito de falsedad y otro año por el de falsedad, así coomo a una multa de 2.166 euros