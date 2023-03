El PSOE de Andalucía ha exigido este miércoles, 8 de marzo, al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que «acabe con sus recortes» en materia de igualdad, así como que dé a las mujeres «los derechos y el protagonismo» que les «corresponden».

Así lo ha expresado la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Mercedes Gámez, en una atención a medios antes de participar junto a las parlamentarias socialistas andaluzas en la concentración por el 8M, Día Internacional de las Mujeres, convocada en Sevilla este miércoles.

La diputada ha subrayado que desde el PSOE se suman este 8 de marzo, «como no puede ser de otra manera, a las reivindicaciones y a la lucha del Día Internacional de las Mujeres», y lo hacen desde su «profunda convicción feminista y de que hay que defender día a día los derechos de las mujeres», ha añadido.

Se trata de «afianzar los derechos que ya hemos conseguido y seguir luchando y peleando por alcanzar nuevas cotas, nuevos derechos que las mujeres necesitamos para llegar a esa igualdad real y efectiva que nos corresponde como mitad de la población que somos», ha añadido Mercedes Gámez.

La dirigente socialista ha indicado además que desde el PSOE-A están «muy orgullosas de las políticas que nuestro presidente, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo a lo largo de toda esta legislatura» al frente del Gobierno de España, y al respecto ha defendido que se han procurado «muchos avances, desde la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ha afectado sobre todo a muchas mujeres, a la reforma laboral» o «la anunciada nueva Ley de Paridad, que va a suponer que si las mujeres somos la mitad de la población, estemos en la mitad de los centros de decisión, y que estemos también en el orden político y económico como nos corresponde», ha añadido.

Mercedes Gámez ha advertido además de que, frente a los «ataques que estamos sufriendo las mujeres y, sobre todo», sus «derechos por parte de la derecha y de la ultraderecha, nos mostramos firmes y combativas, porque vamos a defender nuestros derechos y no vamos a permitir ni un solo paso atrás», ha aseverado.

"las mujeres no somos una bandera que coger"

De igual modo, la diputada socialista ha criticado que la «campaña institucional» que ha lanzado la Junta con motivo del 8M «tira de historia, pero no ofrece nada a las mujeres, simplemente habla de las mujeres por bandera», y al respecto ha replicado que «las mujeres no somos una bandera que coger», sino que son «la mitad de la población, y nos corresponden derechos y medidas, algo que el Partido Popular no nos está ofreciendo», según ha denunciado antes de añadir que no lo ha hecho el Gobierno de Moreno «a lo largo de esta legislatura, y tampoco este 8 de marzo».

«Lo único que ha hecho Moreno Bonilla ha sido recortar en políticas de igualdad»; en concreto, «un 26 por ciento en la financiación de las políticas de igualdad», según ha criticado Mercedes Gámez, que ha puesto de relieve que eso significa que el Gobierno del PP-A «ha reducido once millones de euros en su aportación a las políticas de igualdad».

Así las cosas, desde el PSOE-A han exigido al presidente de la Junta «que acabe con estos recortes y que pelee por los derechos de las mujeres; que no nos utilice como un simple eslogan, sino que nos dé el protagonismo que nos corresponde y los derechos que nos corresponden», ha zanjado.