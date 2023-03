El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha sostenido este miércoles, ante el agradecimiento expresado por portavoces como Inmaculada Nieto (Por Andalucía) por el adelanto de una votación de un proyecto de ley en el Pleno del Parlamento de esta tarde porque ello propiciará que las diputadas puedan asistir a las manifestaciones convocadas este 8 de marzo por el Día de la Mujer, que «menos agarrarse a las pancartitas», convencido de que «como se reivindica de verdad el 8M es trabajando por los andaluces» para asegurar ante ese anuncio que «aquí estaremos nosotros (los diputados del PP) trabajando como siempre».

En una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Martín ha censurado ese comportamiento al esgrimir que se trata de una sesión plenaria donde se va a abordar las comparecencias de tres consejeros, Inclusión Social (Loles López), Justicia (José Antonio Nieto) y Fomento (Marifrán Carazo), hecho que le ha llevado a esgrimir ante la previsible ausencia de diputadas o diputados que «le recordaría a todos los diputados que su obligación, además cobran por ello, es estar en este Pleno».

El portavoz del PP-A ha esgrimido que se trata de una sesión plenaria del Parlamento de Andalucía «muy centrado en cuestiones sobre la igualdad», para seguidamente aludir al debate en la tarde del martes en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Proposición de Ley que reformará la Ley Orgánica 10/2022 de Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la ley de 'solo sí es sí', para apuntar «qué pena que los enredos de este Gobierno en descomposición, qué pena que lleguen los coletazos de la descomposición de este gobierno en forma de mordaza porque no pudimos debatir» como había previsto este grupo una Proposición no de Ley sobre igualdad y violencia de género, que se abordará este jueves en el Parlamento.

La semana pasada en la Junta de Portavoces el PP-A se vio obligado a quitar un punto de esa PNL por cuanto la invocación del artículo 171 del Reglamento del Parlamento por los grupos de la oposición obliga a contar con una mayoría de 2/3 de diputados (73 parlamentarios) o de tres grupos para la tramitación de iniciativas que tienen que ver con competencias exclusivas del Gobierno, mientras que el PP sólo pudo sumar sus diputados (58) a los de Vox (14).

Martín, tras reprochar que «una minoría amparándose en un resquicio parlamentario, aunque mutilaron la iniciativa, silencio nos vamos a mantener», ha lamentado «la alarma social ante tan nefasta ley del sí es sí», antes de avanzar que «nuestra portavoz Silvia Heredia hará referencia a esta barbaridad».

«Se intenta que no vayamos a poder hablar de la ley de 'solo sí es sí'», ha continuado afirmando el portavoz parlamentario del PP, quien ha planteado a los diputados de los grupos impulsores de la Ley Orgánica 10/2022 que «pídanle a Dios que ninguno de esos agresores sexuales que se han ido viendo beneficiados, que ninguno de ellos reincida en sus delitos porque si eso pasa, que no me extrañaría, no vaya a recaer en sus conciencias, que lo hará», para apuntar entonces «la responsabilidad directa de esta cochambre de ley para con las víctimas».

El portavoz popular ha recordado los 751 agresores en toda España que han visto reducidas sus condenas en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, 140 de ellos en Andalucía, antes de invocar «qué grandeza, qué altura institucional tiene mi partido, que no mira a quién suma sus votos sino para qué», en alusión a su apoyo ofrecido en el Congreso para propiciar el inicio de tramitación de la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, además de recriminar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en el debate parlamentario, a quien ha calificado como «el máximo responsable, no la ministra» de la ley.

«Ni siquiera votó la toma en consideración», ha señalado Toni Martín, quien ha contrapuesto «la valentía de mi partido, la cobardía de Pedro Sánchez».