El viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet ha lamentado el «penoso espectáculo» que, a su juicio, se ha ofrecido durante las dos últimas semanas ante la polémica suscitada por el modelo de financiación de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por Almería y la llegada de la Alta Velocidad tras la propuesta remitida por la Junta al Gobierno central cuya «viabilidad» ha sido finalmente aceptada por el administrador ferroviario.

«Nos han hecho perder tiempo además de dar penoso espectáculo», ha manifestado el viceconsejero en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, que en el que celebra, de otro lado, que el Ejecutivo haya aceptado la alternativa por la que la Junta se ofrecía a financiar con 48,5 millones de euros de Fondos Feder la estación de autobuses y el parking subterráneo asociado a la actuación ferroviaria.

La Junta ve con satisfacción que el planteamiento trasladado el pasado 9 de enero para limitar su actuación a la estación de autobuses y al parking, dejando de lado el resto de la obra ferroviaria que embovedará el tren hasta la Avenida del Mediterráneo, se haya visto finalmente aceptado.

Para la Junta, su opción supone «triplicar» su aportación al soterramiento, estimado globalmente en unos 240 millones de euros, frente al sistema de pago por porcentajes dialogado durante años en el seno de la sociedad de integración que componen las administraciones que había sido aceptado tanto por Adif como por el Ayuntamiento de Almería, el cual incluso llegó a reflejar dos millones para expropiaciones en los presupuestos de 2023.

Desde el Ministerio de Transportes se había insistido hasta el momento que la opción trasladada por el Gobierno andaluz suponía una «ruptura» del consenso en cuanto al planteamiento financiero del soterramiento, toda vez que desviaría de su objetivo a la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) --conformada Ministerio de Transportes, Adif, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería-- al entrar en una probable «causa de disolución» al tiempo que hacían «peligrar» los 75 millones procedentes de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con los que aliviar las cargas de los socios.

En esta línea, y un día antes de avalar el uso de fondos Feder por parte de la Junta en la obra, la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, se trasladó a Almería donde afeó que el Gobierno andaluz no tuviera «disponibilidad presupuestaria en este año» para realizar su aportación al entender que había centrado los recursos en la línea 3 del Metro de Sevilla.

«¿Están diciendo que no tienen para Almería 48 millones de euros, de verdad o es que no quieren que el AVE llegue por algo político porque saben que estamos llegando y no quieren que lleguemos?», llegó a plantearse la secretaria de Estado, quien por primera vez veía condicionada la llegada del AVE a Almería en 2026.

La titularidad del parking, a resolver

No obstante, el beneplácito obtenido para el uso de fondos europeos tras elevar una consulta al Ministerio de Hacienda por parte de los miembros de AAV no ha desbloqueado completamente los acuerdos financieros, dado que aún está pendiente resolver «la viabilidad jurídica y patrimonial» de la propuesta planteada desde el Gobierno basada en que la Junta financie el aparcamiento cuya titularidad debe mantener Adif.

Así, la Junta de Andalucía tiene previsto que los responsables de las consejerías de Fomento y de Hacienda debatan en una reunión interna junto con el gabinete jurídico esta semana la posibilidad planteada por el Ministerio de Transportes: dejar en manos de Adif la ejecución de las obras y que sea la Junta de Andalucía la que se encargue de certificar las actuaciones, siendo el administrador ferroviario el beneficiario del aparcamiento de la estación intermodal resultante.

Para el departamento que dirige la consejera Marifrán Carazo existen dos vías para resolver la situación y alcanzar un acuerdo. Por un lado, consideran que Adif «debe valorar internamente la necesidad de ostentar la titularidad del aparcamiento» ya que «con la explotación que le ha ofrecido la Junta de Andalucía» --sin la titularidad-- podría «ser suficiente y así se evitaría dilatar la firma del convenio» pudiéndose firmar el mismo «de manera inmediata».

Por otro lado, la Junta de Andalucía entiende que debe «explorar la viabilidad jurídica y patrimonial de la cesión de la titularidad exigida por Adif del aparcamiento», para lo que han solicitado tiempo antes de adoptar una decisión que, en caso de ser conforme a los intereses del administrador ferroviario, podría dar lugar al desbloqueo de los acuerdos y la licitación de las ansiadas obras.

«Prudencia» y «colaboración» es lo que se ha solicitado repetidamente la portavoz del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), al resto de administraciones ante el «cruce de declaraciones» públicas que ha hecho poner en cuestión los acuerdos alcanzados; un situación que no ha ayudado «absolutamente en nada» al objetivo reclamado por el Consistorio para una obra que se discute desde hace más de 15 años.