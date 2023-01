El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido Carmen García-Comas, Pedro Cermeño, Marta Villegas y Elvan Böke con los Premis Ciutat de Barcelona de Ciencias ambientales y de la tierra, de Ciencias experimentales y tecnología y de Ciencias de la vida, respectivamente.

Los galardones tienen una dotación de 9.500 euros y se entregarán el 15 de febrero en una ceremonia en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, ha informado el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado este domingo.

En la categoría de Ciencias ambientales y de la tierra, el jurado ha reconocido a los investigadores Carmen García-Comas y Pedro Cermeño por su trabajo 'Post-extinction recovery of the Phanerozoic oceans and biodiversity hotspots', «un cambio de paradigma» en el conocimiento de la evolución y la recuperación de la biodiversidad marina tras las extinciones de los últimos 500 millones de años.

En la de Ciencias experimentales y tecnología, el jurado ha premiado a la investigadora Marta Villegas por la construcción y desarrollo de los modelos de procesamiento de lenguaje natural 'Aina' y 'Marla', «un paso decisivo en la preservación del patrimonio lingüístico» del catalán y el castellano en internet.

En cuanto a la de Ciencias de la vida, el jurado ha reconocido a la doctora Elvan Böke por su trabajo 'Oocytes maintain ROS-free mitocondrial metabolism by suppressing complex', por su contribución al conocimiento de la biología celular y la fertilidad femenina, y por considerarla una investigación original y sólida que «abre nuevos caminos de investigación en diferentes campos».