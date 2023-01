El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha exigido este lunes a los partidos políticos «todos los esfuerzos posibles» para que alcancen un acuerdo sobre los Presupuestos de 2023.

Preguntado por su posición respecto al PSC y al Govern en una entrevista en la 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, ha dicho que la definirán este lunes después de reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que espera conocer los detalles de la negociación.

También acudirán a la convocatoria los consellers Laura Vilagrà, Natàlia Mas y Roger Torrent con miembros de Foment del Treball, Pimec y UGT.

«No sé quién recibirá más presiones en este sentido, en función de cuál sea el estado de estas propuestas, sobre todo si atienden o no a las necesidades que tenga el pueblo de Catalunya», ha avisado, y ha valorado que no entenderían que los partidos no alcanzaran un pacto ante el contexto económico.

Sobre las huelgas convocadas en el sector educativo y sanitario de esta semana, ha opinado que no hay margen para desconvocarlas «porque hay intereses cruzados en este sentido» y ha dicho que CC.OO. participará en protestas que apelen al conjunto del modelo y no únicamente a cuestiones corporativas.