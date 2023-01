La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha criticado este lunes que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A), «se pasea por Andalucía para hacerse fotos y no para dar soluciones», cuando el año pasado ha «dejado sin ejecutar 7,6 millones de euros en atención a residencias», y eso a la vez que ha decidido «subir el precio de los comedores a los mayores de Andalucía un siete por ciento», y sin olvidar que hay que esperar «año y medio» para «acceder a una ayuda a la dependencia», con una lista de «84.100 personas»

En rueda de prensa a las puertas de la Residencia de Mayores Parque Figueroa de Córdoba, Férriz ha abordado la situación de los centros de mayores en Andalucía, acompañada por el candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, y ha señalado que Moreno está viviendo en «una realidad paralela» y sin soluciones ante las listas de espera «insoportables» de la ayuda a la dependencia, que han vuelto a subir en el último año.

A este respecto, Férriz ha afirmado que «Moreno y su Gobierno tienen a 6.000 dependientes más en listas de espera y el tiempo de demora alcanza los 543 días en la comunidad», y por eso «no hay quien entienda que, teniendo más dinero que nunca en la Junta, las esperas en dependencia vayan a más y que a las personas pendientes de esta ayuda no les quede más remedio que aguantar o buscarse las habichuelas» en el ámbito privado. «Eso es el PP, tanto tienes, tanto pagas, en dependencia, en sanidad y en educación», según ha recalcado.

Ángeles Férriz ha indicado que el Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, «sí que está preocupado por la gente» mientras el Ejecutivo andaluz del PP «ni come ni deja comer», con el PP votando en contra «de todas las medidas a nivel nacional para mejorar la vida de las personas», mientas desde la Junta «se niega a desplegar soluciones y ayudas para apoyar a las familias ante momentos complicados» a nivel económico y social.

En este sentido, Férriz se ha hecho eco de «las denuncias que han hecho, tanto la Federación Andaluza de Mayores, como la Asociación de Familiares Afectados por el Covid en Residencias», pues, «tanto unos, como otros, le han dicho» a Moreno «que la situación de las residencias no está bien» y el Gobierno andaluz del PP está demostrando ahora que «no ha aprendido nada» de la pandemia, respecto a la que hay que destacar «el trabajo que han hecho los sanitarios», pero «también hay poner en valor el trabajo que han hecho todas las personas en las residencias, que han vivido momentos durísimos, en lo peor de la pandemia».

Por eso, según ha argumentado, «no se entiende que en las residencias, ahora que viene otra ola de contagios Covid, que como comprenderán a las personas mayores les afecta y, obviamente, tienen más miedo que el que puede tener otro sector de la población», la única medida del Gobierno andaluz sea aislar «a las personas mayores o que se restrinjan las visitas» a las residencias, cuando «hace falta, por lo pronto, más personal, mayor transparencia en las medidas que se toman y un mejor servicio».

En este sentido, Férriz ha lamentado, por el contrario, el Ejecutivo autonómico «el año pasado ha dejado sin ejecutar 7,6 millones de euros en atención a residencias, cuando todos sabemos que en las residencias no se han cubierto las bajas y no se han cubierto las vacaciones», y la consecuencia es que «el personal está exhausto, completamente machacado, y no solo por lo que ha tenido que vivir en estos años» de pandemia, «sino por lo que está viviendo también ahora».

«No se entiende --ha proseguido-- que no se apueste por las personas mayores, por las residencias y por los servicios públicos, o sí se entiende, sí se entiende en un Gobierno andaluz cuya única hoja de ruta es intentar privatizarlo todo. Una hoja de ruta perfectamente meditada, que es deteriorar lo público, para arrastrar y empujar a la gente a lo privado».

Así, según ha señalado la dirigente socialista, «cuando alguien tiene que estar año y medio esperando a que su madre o su padre, con una determinada edad, pueda acceder a una ayuda a la dependencia», no se lo plantea y «se juntan los hermanos, ponen dinero y contratan a una persona» para que cuide de su familiar y «esta es la realidad que vivimos».

De la misma forma, «cuando alguien tiene una madre o un padre mayor que tiene que ver un especialista, y a esas edades el tiempo juega en contra de estas personas mayores, y ve que tiene una lista de espera» tremenda, «o que le dan cita para 2024, ¿qué hace esa familia?, pues paga un (médico) privado, y si no tiene dinero lo saca de donde no lo hay».

Esta, según ha insistido Férriz, «es la realidad que vivimos en Andalucía y la realidad que nosotros denunciamos. No puede uno llenarse la boca, como presidente de la Junta de Andalucía, y decir que vamos estupendamente, que ésta es la locomotora, y luego tener las residencias como están, los trabajadores sanitarios como están, los trabajadores de las residencias como están y los servicios públicos como están».

Eso es lo que ocurre en Andalucía, según ha subrayado, «por más que le quieran echar cubos de propaganda», ya que «tenemos un presidente que se pasea por Andalucía para hacerse fotos y no para dar soluciones», cuando lo cierto es que «hacen falta soluciones», y «ahora el Gobierno andaluz no tiene más excusas» para ponerlas en marcha, ya que «tiene infinidad de propuestas que le ha hecho el PSOE, por cierto, todas tumbadas en el Parlamento de Andalucía».

En definitiva, los socialistas, según ha concluido, tienen «propuestas», y en el Ejecutivo autonómico «tienen dinero y tienen competencias. ¿Entonces que es lo que falta?, pues falta voluntad. Esa es la realidad, la voluntad de un gobierno que desde luego no cree que lo público sea lo que nos hace iguales», y por eso desde el PSOE-A no dejarán de «denunciar la situación por la que atraviesa Andalucía».