La comparecencia del candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, ha generado diversas reacciones en los grupos parlamentarios: el PSPV le preguntará para «darle la posibilidad de pedir perdón»; PP y Compromís no intervendrán; Ciudadanos le preguntará con normalidad y Unides Podem se saldrá de la sesión durante su comparecencia.

Flores participa como ponente en la comisión de Transparencia durante el debate de la Ley de Participación Ciudadana, una comparecencia que se acordó antes de que se conociera su candidatura a la Generalitat y que trascendiera su condena por violencia psíquica a su expareja en 2001.

Por parte del PSPV, Mercedes Caballero ha señalado que le preguntarán con el objetivo de que «pida perdón» a su expareja, explique en calidad de qué acudirá a estas Corts y los valencianos «sepan a quien van a votar». Además, ha reprochado al PP su «hipocresía» al no querer renovar el resto de órganos estatutarios y que insisten ahora en el Consell de Transparencia porque se han visto «entre la espada y la pared».

Desde el PP, Fernando Pastor ha defendido que no las circunstancias actuales no son las mismas que en noviembre, cuando se pidió su comparecencia y ha señalado que no utilizarán su turno de palabra durante su intervención. Asimismo, ha indicado que no le propondrían para el Consell de Transparencia ahora mismo y ha apremiado a la síndica socialista, Ana Barceló, a renovar este organismo.

Por Compromís, Nathalie Torres ha asegurado que su grupo tampoco formulará preguntas a Flores durante su intervención, pero se quedarán en la sala porque «el que no tendría que estar es él».

Ciudadanos sí preguntará a Flores, aunque se limitará a interpelarle sobre la ley. Fernando Llopis ha indicado que se centrarán en si el candidato aporta a la futura normativa. Unides Podem, por su parte, se saldrá de la comisión durante la intervención del candidato de Vox.