Izquierda Unida, Podemos Elche y Alternativa Republicana han llegado a un principio de acuerdo programático para concurrir juntas a las elecciones municipales de 2023 en Elche (Alicante). En concreto, el documento recoge las principales medidas que desarrollarían las tres formaciones una vez estuvieran en el gobierno municipal, lo que «conlleva un paso más para que concurran unidas» a los comicios.

El principio de acuerdo está compuesto por la implantación de un servicio de salud bucodental municipal, la inversión anual de un millón de euros en la creación de un parque municipal de vivienda, el cumplimiento estricto de la Ley de Promoción y Protección del Palmeral o la creación de una unidad especial de la policía local para reducir la economía sumergida, según ha indicado Podemos en un comunicado.

Asimismo, el documento también incluye la potenciación e incremento de huertos urbanos, las ayudas a las comunidades de vecinos para la instalación de paneles solares en los edificios, la gestión pública de los servicios municipales, la creación de una energética pública municipal o un plan de acción para la creación de una red comunitaria de puntos violeta.

Estas «medidas concretas» serían las que las tres formaciones políticas llevarán a cabo una vez entraran en el gobierno municipal tras las elecciones. Los partidos han trabajado juntos «desde hace varios años», lo que consideran que ha permitido el «consenso» acerca de las medidas comunes que aplicarían y «ha facilitado enormemente este principio de acuerdo programático para concurrir unidas a las elecciones».

Asimismo, han precisado que este acuerdo es «independiente» de lo que ocurra con las primarias de Compromís per Elx, que se celebrarán durante el mes de febrero. No obstante, han aclarado que, dependiendo de quién surja como ganadora en la coalición valencianista «se facilitaría o no un acuerdo» con Compromís para «sumarse y concurrir como un solo bloque amplio a la izquierda del PSOE».

A las primarias de Compromís para la Alcaldía de Elche se han presentado Marian Campello (Més-Compromís) --actual secretaria autonómica de Innovación y Transformación-- y Esther Díez (Iniciativa) --actual portavoz del grupo en el municipio y concejala de Movilidad--.

"cambio rotundo" en elche

Tras la firma del acuerdo, el coordinador local de Esquerra Unida PV-Elx, Fernando García, ha resaltado que el documento «supone un gran paso adelante en la conformación de una fuerza política unida y transformadora, social y políticamente, que sirva de herramienta para crear las mejores condiciones para un cambio rotundo de la realidad ilicitana, mejorando el bienestar de las clases trabajadoras y las capas de población más desfavorecidas, haciendo crecer el espacio de lo público y acercando la municipalidad a la gente».

Por su parte, el secretario general de la Federación Valenciana de Alternativa Republicana, Carlos Medina Casado, ha apuntado que «no es solo una realidad que se puede hacer política municipalista con un bloque de izquierda, sino que es de obligación moral el unir fuerzas ante un futuro tan incierto, política y económicamente hablando».

Igualmente, el candidato a la Alcaldía por Podemos en Elche, Moisés García, ha resaltado que las políticas llevadas a cabo en los últimos años están «contagiadas del freno e inercia del PSOE». «Si bien han logrado algunos avances, estos han sido lentos y en una dirección que dejan de lado a una mayoría social que a día de hoy no se ve representada en el equipo de gobierno», ha subrayado.

«Llegamos a este principio de acuerdo porque entendemos que no podemos seguir permitiendo que se nos conozca por ser la cuna de la economía sumergida, por tener los barrios más pobres de nuestro país y que ante esto solo se reciban excusas y políticas que no van en la dirección de acabar con esta situación», ha aseverado.

En la misma línea, ha añadido que no quieren «ser la muletilla del PSOE en Elche», sino que buscan «ser decisivas», por lo que consideran que deben «seguir sumando para lograr ser condicionantes y tener la suficiente fuerza para ampliar y acelerar las medidas que cambien la inercia actual, para que la mayoría social esté en el centro de la política municipal y no siga encontrándose en los márgenes».