La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina Madueño, espera que se pueda llegar a «buen puerto» en las negociaciones con el Sindicato Médico y que «esta semana» pueda haber «buenas noticias».

Así lo ha indicado este lunes en Bedmar (Jaén) a preguntas de los periodistas sobre las demandas de los profesionales médicos para la mejora de la sanidad pública en la comunidad, donde la citada entidad podría secundar huelga el 27 de enero aunque, además, hay otra en marcha desde el día 20 impulsada por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP).

«Tenemos varios frente abiertos, uno es la negociación con el Sindicato Médico de Andalucía. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto, que en esta semana podemos tener buenas noticias», ha manifestado. A ello ha sumado la convocatoria de «dos mesas de trabajo para hablar de (Atención) Primaria».

Una de ellas, a petición de los sindicatos de la Mesa Sectorial, está prevista el próximo día 26. Además, el 31 de enero va a haber otra mesa de trabajo con sociedades científicas y colegios profesionales donde la Junta aportará un documento «con todo lo que se ha hecho en Primaria» y «con todo» lo que se está trabajando en este ámbito.

«Con lo cual, dispuestos a dialogar y a trabajar siempre para mejorar las condiciones laborales y profesionales y mejorar la Atención Primaria siempre», ha resaltado la titular de Salud.

No obstante, ha hecho hincapié en que «uno de los mayores problemas» del sistema de salud en Andalucía y España «es el déficit de profesionales». Se trata de una carencia que se va «a seguir sufriendo de forma paulatina porque no se puede corregir de la noche a la mañana».

Tras aludir a la evaluación hecha por la Junta en 2019 sobre ese déficit de cara a los próximos años, ha explciado que se empezó a aumentar las plazas MIR (Médico Interno Residente, «de manera que hoy Andalucía por primera vez es la comunidad autónoma que más plaza MIR ofrece». En concreto, «453, un 33,53 por ciento más, y todavía no es suficiente para cubrir las jubilaciones».

En este sentido, la consejera ha detallado que en el año 2022 se jubilaban en Andalucía 687 profesionales y en este se van a jubilar 787. «Es un déficit que tendremos que ir paulatinamente cubriendo, pero le volvemos a pedir al Ministerio, a la ministra dos cosas fundamentales», ha añadido.

La primera es «el aumento de las plazas MIR», ya que este fin de semana se examinaban de toda España y «se van a quedar 4.000 profesionales fuera porque hay 4.000 plazas menos convocadas». Un «lujo» de «negar la especialización» que, según ha recalcado García, el sistema nacional de salud no se puede permitir cuando hay «déficit de profesionales».

Flexibilización de criterios

A ello ha sumado otra solicitud «muy importante»: la flexibilización de los criterios para la unidad de formación. «Si no hay esa flexibilización, Andalucía no puede pedir acreditación de más plazas porque no cumplimos los criterios», ha comentado.

Así las cosas, la consejera ha subrayado la disposición «a trabajar y a mejorar», pero teniendo en cuenta que «también hay temas muy importantes», como el aumento de plazas MIR o la flexibilización, que «no dependen» de la Junta de Andalucía.

Al hilo, cuestionada por el efecto de nuevos grados de Medicina en universidades como la de Jaén, ha recordado que, en este caso, «son 60 plazas más». «Esta tarde nos reunimos el consejero de Universidad y yo con los decanos de Ciencias de la Salud de toda Andalucía, precisamente, para hablar de ese aumento de plazas en la universidad de andaluza, que es también otro de los elementos clave».

Sin embargo, la titular de Salud y Consumo ha defendido que «eso se tiene que corresponder» con el incremento de plazas MIR «para que no nos pase lo que nos está pasando ahora».