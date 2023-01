El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado este jueves la «voluntad de negociar» por parte del Gobierno regional para poner fin a los paros de médicos y pediatras de Atención Primaria pero ha recordado que el comité de huelga de médicos no ha cedido en ninguno de los puntos.

En declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que el Ejecutivo autonómico ha dado «resolución» a las reivindicaciones que el sindicato Amyts presentó al inicio de la huelga y «con respaldo económico» y «mejora retributiva que es acorde con lo que han pedido».

«Cuando avanzamos en esto, que es bastante razonable, se desmarcan con una subida lineal que no entendemos. Seguimos con la voluntad de negociar pero es que el sindicato no ha cedido en ninguno de los puntos que planteaba al inicio de la huelga y ha salido con nuevas reivindicaciones. Así es muy difícil llegar a un acuerdo cuando alguien no tiene voluntad», ha destacado.

En este sentido, ha pedido a los convocantes de la huelga una reflexión, apelando a los datos de seguimiento de los paros, con un 2,95% en el turno de tarde de este miércoles. «Debe pensar qué es lo mejor para los profesionales y situación complicada para los pacientes».

Finalmente, el consejero ha censurado la «falta de voluntad» del sindicato médico Amyts para llegar a un acuerdo de salida de huelga y, en esta línea, ha afeado el audio en el que se habla de «huelga de celo» y la convocatoria de una concentración de protesta previa a la última reunión con la Consejería.