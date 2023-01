Almeida reitera que 34.000 titulares de IBI afectados por problemas en plataforma no tendrán ningún recargo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este miércoles que los 34.000 titulares del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la capital afectados por problemas de la plataforma en la capital no tendrán ningún recargo ni gravamen y que el Consistorio se encargará de resolverlo.

Así lo ha manifestado ante los periodistas, a su llegada al Centro Cultural Chino de Madrid, después de que la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, haya alertado de que la Agencia Tributaria no ha girado «miles» de recibos domiciliados del IBI, además de tasas y plusvalía, lo que se traducirá en cantidades acumuladas a abonar en los próximos meses para el contribuyente.

Ya en diciembre de 2022, el regidor reconocía que se habían detectado problemas en 34.000 recibos de un total de 2 millones de los que se giran por el Consistorio madrileño. «Nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo, y por supuesto que no duden de que no sufrirán ni recargo ni penalización. Lo vamos a regularizar inmediatamente, no van a sufrir ningún tipo de recargo», señaló entonces.

Hoy ha insistido en que «es cierto que ha habido problemas con unos miles de recibos del IBI» y que sus titulares «no tienen que hacer nada, que no se preocupen, porque el Ayuntamiento se va a encargar por supuesto de solucionar todos los problemas, sin que ellos tengan que asumir gestión».

Almeida ha indicado que «en la migración de un sistema informático a otro se pueden producir errores puntuales» y que «es eso lo que ha pasado». «En ese sentido, los madrileños afectados no tienen que hacer nada porque el Ayuntamiento lo resolverá y no supondrá carga adicional o gravamen», ha abundado.

Por otra parte, ha tildado de «absolutamente falso» que no se dé cita en el servicio 010 Línea Madrid así como ha defendido que «se dan citas de empadronamiento de un día a otro y las dudas se resuelven en el acto».