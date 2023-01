Ayuso acusa a Plataforma L7B de realizar "acciones agresivas" y pide al Ayuntamiento que se encargue "de sus problemas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles a la Plataforma de Afectados por la L7B de Metro de Madrid de llevar a cabo «acciones agresivas» y ha exigido al Ayuntamiento de la localidad que se encargue «de sus problemas».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcobendas, la dirigente madrileña ha puesto el foco en que «hace más de 15 años se realizó un nuevo trazado de la línea que conectaba el Hospital de San Fernando de Henares con este municipio», resultado de «una decisión entre distintas administraciones(ayuntamientos y Comunidad de Madrid) en una zona muy compleja donde el terreno está compuesto sobre todo por mucha agua y yeso».

«Creo que, a tenor de una decisión técnica, una concesionaria que dio el 'ok', y una decisión política, fruto de la ilusión de los ayuntamientos en ese momento, como el de San Fernando de Henares, se siguió adelante con un proyecto», ha señalado, para a continuación recordar que en ese momento era concejal el que hoy es alcalde, Javier Corpa.

REPARTE RESPONSABILIDADES

Ayuso ha sostenido que fueron los ayuntamientos de la izquierda «los que insistieron en la ampliación del trazado». «Es una decisión entre todos y yo lo quiero contextualizar porque los mismos que se pusieron a la cabeza de la prolongación de la línea son los que hoy están a la cabeza de la Plataforma de Afectados. Políticamente no se han movido de este sitio pero yo creo que podrían ser un poco honestos y contar cómo se produjo todo aquello», ha declarado.

Y es que la presidenta ha subrayado que cada uno tiene su responsabilidad y ha defendido que ella se responsabiliza «desde el primer día» de una actuación que ha heredado «15 años más tarde».

«Para mí lo más importante es la vida y la seguridad de los ciudadanos de San Fernando. Por eso he tenido que tomar decisiones muy duras, muy difíciles, y siempre poniéndome en el lugar de los vecinos, que son afectados, que son víctimas, y que han visto cómo se tienen que ir de sus casas y como llevan muchos años sufriendo grietas», ha remarcado.

Ayuso ha hecho hincapié en que desde el comienzo han perimetrado «la zona para asegurarse de que todas las viviendas que pueden ser un peligro para la vida sean desalojadas» y mientras tanto le han dado alojamiento en apartahoteles. Les hubiera gustado que fuera en viviendas pero ha indicado que «San Fernando tiene un serio problema de desarrollo urbanístico por falta de acción política».

En este punto, ha recordado que ella ha acudido allí en varias ocasiones y «cuando no estaba la Plataforma» las negociaciones con los vecinos han avanzado «muchísimo más». A su parecer, «hay intereses entre quienes no quieren que esto avance y quienes quieren que esto se solucione de una vez».

La presidenta de la Comunidad ha anunciado que los vecinos empezarán a ser llamados para que reciban las indemnizaciones, que podrían llegar a los 355.000 euros, al haberse ya tramitado los expedientes.

«Estamos hablando del máximo legal permitido, sino sería más todavía. No vamos a escatimar ni un solo euro con los vecinos de San Fernando de Henares pero también quiero recordar que todo lo que vamos a ofrecer son 122 millones de euros, que es aproximadamente lo que el Gobierno de la Nación ha destinado a toda la isla de La Palma a los afectados por el volcán», ha remarcado.

Ayuso ha criticado que personas que integran la Plataforma estén llevando a cabo «acciones agresivas», que estén «acosando a las personas funcionarias» que están trabajando en la Oficina de Atención del municipio, que se estén metiendo «de manera irregular en las obras» y que estén «acosando» cada vez que va alguien de la Comunidad de Madrid a hablar con los vecinos.

Considera que no están «ayudando en absoluto» sino que están «tensionando la situación» para vivir «políticamente de esto olvidando el comienzo». «Muchos de los que están hoy a la cabeza de esa Plataforma eran concejales que entonces veían con buenos ojos esas obras», ha dicho.

SEÑALA AL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad que «a partir de ahora» ayude y «no recomiende a las familias prolongar esto porque esto no ayuda a nadie. »Están pasando un calvario y está gente lo que necesita es ser debidamente indemnizada y empezar cuanto antes una nueva vida porque esta situación es insostenible", ha subrayado.

En este sentido, ha solicitado al Gobierno municipal «que se haga cargo de sus problemas» porque está viendo «mucho ruido según se acercan las elecciones» no deja de seguirnos allá donde van. Así, ha hecho hincapié en que esta ciudad tiene otros «muchísimos problemas que afectan al 99% de los vecinos» y ha apuntado a que es el único ayuntamiento que tiene «la plaza más importante embargada por una mala actuación», que tienen falta de suelo (y por ello no se ha podido promover construcción de viviendas) así como no tienen colegios privados y concertados.