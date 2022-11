El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas, Vicente Guillén, ha incidido en que frente a una oposición «sin líder, ni proyecto estable», en referencia al PP, el Ejecutivo presidido por Javier Lambán «representa estabilidad, riqueza para el territorio, igualdad de oportunidades y contribuye a situar a Aragón entre las comunidades más prósperas de España».

Se ha pronunciado durante su intervención en el Debate sobre el estado de la comunidad, que se ha celebrado este jueves y viernes en las Cortes de Aragón.

En su opinión, Javier Lambán es «garantía de un proyecto de futuro para Aragón» mientras que el PP representa «una oposición inconsistente, con un liderazgo que va a depender del cálculo electoral que tenga hecho el Partido Popular de Génova», un partido que a su juicio «sólo aspira a coaligarse con la derecha extrema».

Guillén ha señalado que a este gobierno le ha tocado gestionar la legislatura más difícil de la democracia, con una crisis sanitaria y una crisis económica como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Respecto a la primera, ha alabado la respuesta «eficaz, contundente y preservando la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía» demostrada por el Ejecutivo de Javier Lambán, aunque ha lamentado que en unos momentos de gran dificultad, los 'populares' «no supieron ejercer de leal oposición y antepusieron sus intereses partidistas a los del conjunto de la sociedad».

El portavoz socialista ha explicado que el Gobierno de Aragón ha hecho frente a estas dos crisis «dotando de estabilidad institucional y de seguridad jurídica a empresas y trabajadores, haciendo del diálogo social un instrumento capital para lograr la paz social y atrayendo inversiones y colaborando en la generación de empleo».

Guillén ha añadido que la gestión de este gobierno «ha sido útil para la ciudadanía y eficaz, liderando un gobierno transversal», mientras que el «único» argumento de respuesta a la crisis del PP ha sido una bajada masiva de impuestos, si bien tras el intento fallido en Gran Bretaña «ahora hablan de bajadas selectivas».

Por eso, ha pedido a los 'populares' «más realismo y menos demagogia» y «decir claramente qué impuestos quieren bajar, a qué colectivos afectan, qué merma de ingresos supone y qué partidas recortar para no incurrir en déficit excesivo o deuda pública».

Limbo fiscal

El portavoz del PSOE ha abundado al señalar que el Partido Popular está en el «limbo fiscal» porque «cuando va a las elecciones propone una bajada total, cuando gobierna sube más de 40 impuestos, unos días dice arre y otros so» y esos vaivenes fiscales «demuestran que no tienen una idea clara de lo que quieren y que no tienen alternativa económica y fiscal para atajar la crisis que no sea cargar los costes a los más débiles».

Para Guillén, el PP de Aragón «tiene una incapacidad manifiesta para erigirse como alternativa de gobierno» tras una «desastrosa gestión» del último Ejecutivo que presidió en esta comunidad autónoma y «porque han demostrado que allí donde han tenido gobierno de coalición han aumentado la inestabilidad».

Por el contrario, el que lidera Javier Lambán es un gobierno «sólido, estable y con ideas renovadas para seguir liderando el futuro» y cuenta para ello con el apoyo del PSOE, «partido que ha sido pieza clave en estos 40 años para modernizar Aragón, consolidar las políticas sociales y conformar un proyecto autónomo dentro de un proyecto común que es España».