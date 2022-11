The Chords, referentes del movimiento mod de finales de los 70 junto a The Jam, actúan este domingo en Bilbao

La banda británica The Chords, referentes del resurgimiento del movimiento mod a finales de los 70 junto a The Jam, actuarán en directo este domingo en la sala Crazy Horse de Bilbao (13.00 horas)

The Chords, de los que el propio líder de The Jam, Paul Weller se declaró en su día fan, se formaron en 1978 e irrumpieron en la escena británica en medio del resurgimiento del mod.

Tras varios singles publicados a los largo de 1979 y un único disco «So Far Away», editado en 1980, la banda se disolvió alrededor de 1981 para regresar en 2010 con la formación, promocionar un nuevo single y hacer una gira por Inglaterra.

A partir de 2012 el grupo, liderado por el compositor y guitarrista Chris Pope, ha protagonizado sucesivas giras y publicado otros dos trabajos «Take on Life» (2016) y «Nowhere Land» (2018).

Ya este 2022, el grupo ha lanzado un nuevo disco, «Big City Dreams», publicado en febrero y con el que recalarán este domingo en Bilbao tras una primera gira a comienzos de año que colgó el «no hay billetes» en todas sus escalas.

El concierto en la sala Crazy Horse dará comienzo a las 13.00, tendrá como teloneros a The Fuzzy For Her y las entradas cuestan 12 euros, en venta anticipada, y 15 euros en taquilla en el propio local.