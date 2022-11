Almeida afea a Sánchez convertir en "vodevil" la elección del candidato a Cibeles y pide respetar el día de la Almudena

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber convertido en un «vodevil, un culebrón, un circo» la elección del candidato socialista al Ayuntamiento de la capital de cara a 2023 al tiempo que ha pedido respetar el día de la Almudena, 9 de noviembre, y no «mancharlo» con un posible anuncio del candidato.

Así se ha pronunciado el regidor, desde San Cristóbal de los Ángeles, después de que ayer el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez negara que hubiera recibido una propuesta del PSOE para encabezar la lista de los socialistas a Cibeles en los comicios del próximo año.

«Primero, juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta del PSOE para ser alcalde de Madrid y, segundo, si me la propusieran, no la aceptaría bajo ningún concepto porque no estoy capacitado», esgrimió Vázquez.

Para Almeida, este baile de nombres, es «una falta de respeto a los militantes socialistas» y ha añadido que si él lo fuera «tendría un cabreo cósmico con Pedro Sánchez por el vodevil que les hace pasar». «No puede ser que pretendan que les tomen en serio cuando ni ellos lo hacen», ha precisado.

En este punto, ha indicado que «lo que cabrea es que este culebrón haya alcanzado un punto en que se anuncia un nombre y todo el mundo lo da por cierta, eso debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez, y no permitir que se produzca este culebrón». Ello demuestra, en opinión del exportavoz nacional del PP, «hasta qué punto Pedro Sánchez ha degradado la elección de candidato, que salta el nombre y todo el mundo piensa que lo es».

Sobre el candidato o candidata, Martínez-Almeida ha insistido en que «el que venga, sabe que viene a perder, no solo con el PP, sino también con Más Madrid», pues no vendrá ni a disputar la Alcaldía ni como «jefe de la oposición».

Requerido por un posible anuncio del candidato socialista el día de la Almudena, 9 de noviembre, Martínez-Almeida ha aseverado que «ya que ha esperado tanto, no manche el día de la Almudena, que es de todos los madrileños» y es una jornada que se disfruta «al margen de colores, ideología y creencias».

«Es un día para disfrutar, y en la medida de lo posible conviene apartar los actos partidistas de días tan señalados. Necesitan publicidad, y en la medida de lo posible positiva, pero que no se haga a costa de un día emblemático como es el de la Almudena. Si respeta mínimamente a los madrileños, el 9 de noviembre que nos dejen a los madrileños en paz», ha finalizado.