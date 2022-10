Escudero mantiene el plan de abrir en octubre los PAC y reclama a sindicatos "propuestas" tras plantear una huelga

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el plan de abrir las urgencias extrahospitalarias este mes se mantiene y ha reclamado a los sindicatos «propuestas» después de que ayer planteasen la posibilidad de iniciar una huelga.

«La huelga no está convocada, cuando se convoque se valorará la actuación», ha incidido el consejero en el Hospital Gregorio Marañón donde ha deslizado que en las primeras dos mesas sectoriales la situación transcurría de forma correcta y que en la tercera, la de este jueves, «ya tenían esa actitud pactada» para «tratar de buscar el conflicto».

Las cinco organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Amyts y Satse) anunciaron movilizaciones y llamarán a una huelga a los profesionales afectados por la apertura de los 78 Puntos de Atención Continuada (PAC) tras el «nulo» avance de las negociaciones con la Consejería de Sanidad.

«Resulta sorprendente que tengan esa actitud tras tres mesas sectoriales reconociendo que era un modelo que no criticaron», ha lanzado Escudero, quien ha garantizado aún así que se mantiene la «mano tendida» para recibir sus propuestas.

Al hilo, ha insistido en que tienen los recursos humanos suficientes para poder desplegar el plan que se ha presentado a los sindicatos, a quienes les ha pedido que sus ofertas las transmitan «por escrito» y «no por los medios de comunicación».

Escudero ha vinculado esta reacción de los sindicatos a sus declaraciones ayer en la Asamblea, cuando aseguró que no había recibido ninguna propuesta de ellos para el modelo de atención extrahospitalaria. «Se levantaron de la mesa y me parece una excusa de poco peso para justificar que no han presentado nada», ha censurado.

El modelo propuesto

El modelo propuesto por la Comunidad de Madrid pasa por la puesta en marcha de 78 Puntos de Atención Continuada (PAC), dependientes de la Dirección General de Atención Primaria. Se ubicarían en centros de salud donde funcionaban los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerraron con la pandemia, y en los que acogen los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y, finalmente, en otro centro más.

El personal que trabajará en estos servicios, según ha indicado la Consejería en ocasiones previas, saldrá de los antiguos SUAPs, personal del Summa 112, mientras que la otra parte, la más numerosa, de los SAR. En cuanto a la jornada, en líneas generales será de lunes a domingo, correspondiendo un fin de semana alterno al mes, para un total de 1.642,5 horas. Asimismo, las 19 Unidades de Atención Domiciliaria dejan de ser provisionales y quedarán fijas en la reorganización del servicio para la atención de en domicilios que se dejará de hacer en los PAC.

Fuentes del departamento que encabeza Enrique Ruiz Escudero señalan que, tras tres mesas de negociación para la reapertura de las urgencias extrahospitalarias, la jornada ordinaria se completará con jornada complementaria.

Asimismo, han apuntado en que con el nuevo modelo, los profesionales de los SAR pasarían a hacer una jornada ordinaria de 1,642,5 horas anuales --37,5 horas semanales--, «exactamente la misma que están haciendo el resto de profesionales del SERMAS», apuntan las mismas fuentes. Además, se reforzarán aquellos horarios y puntos con más actividad y mayor frecuentación de la población.

Los planes de la Consejería, según ha trasladado a los sindicatos, son abrir los PAC entre el 24 y 25 de octubre, dejando la última semana de octubre como semana piloto para ver si hay que hacer ajustes o modificaciones. De esta forma, la apertura de los 78 PAC se producirá a partir del 31 de octubre.