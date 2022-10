Maestre asegura que no ha recibido "ninguna propuesta" sobre los presupuestos de Madrid y reitera su 'no' a negociarlos

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado este viernes que no ha recibido «ninguna propuesta» por parte del Gobierno municipal de la capital (PP y Cs) sobre los presupuestos de 2023 y ha reiterado su 'no' a negociarlos.

«No ha habido ni una noticia y ni una invitación más que una periódica declaración de algún responsable del Gobierno a lo largo de la semana para tratar de mantener el tema en la agenda. Lo cierto es que no han puesto ni una propuesta encima de la mesa, ni un borrador y ningún detalle sobre los presupuestos», ha lamentado la líder de la oposición en el Consistorio desde la calle José Calvo.

Maestre ha recalcado que es «muy improbable» que esos presupuestos «cambien el rumbo» de estos tres años del mandato del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Asimismo, ha aseverado que en este tiempo no ha habido «grandes proyectos» para Madrid ni reformas para el presente Y el futuro.

«Lo que están haciendo es el paripé presupuestario porque no tienen la mayoría para sacar adelante sus presupuestos al estar en problemas con su socio preferente. No va a contar con el apoyo de Más Madrid porque debería haber empezado a apostar por el futuro de la capital. Almeida no va a dejar ninguna innovación en su mandato», ha subrayado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, abogó este jueves por que «los grupos (municipales) se sienten a negociar una bajada de impuestos para aplicar de forma inmediata en el 2023» y «que tengan la sensibilidad de ver que es necesario bajar los impuestos». «El equipo de Gobierno tiene la intención de seguir bajando los impuestos. Si no lo hace, es porque no hay apoyos», ha finalizado.