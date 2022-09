El Mixto buscará que el Pleno de Cibeles apoye la suspensión de la demolición prevista en el Hospital Niño Jesús

El Grupo Mixto buscará que el Pleno de Cibeles apoye una proposición instando al Gobierno regional a suspender las obras de demolición en el Hospital Niño Jesús, con inicio previsto el próximo 3 de octubre, «hasta que se hayan emitido los informes de todos y cada uno de los organismos que tienen que informar de esta actuación», como la Unesco.

«Teniendo en cuenta que la Unesco todavía no se ha pronunciado sobre el proyecto y que tampoco ha concluido el análisis de los informes sectoriales preceptivos, no parece adecuado que se dé inicio a las obras de demolición previstas en tanto el Ayuntamiento no disponga y haya analizado convenientemente todos y cada uno de los informes», argumentan.

La Comunidad de Madrid solicitó este miércoles al Ayuntamiento la licencia de demolición del pabellón en ruinas del Niño Jesús, que será sustituido por un nuevo edificio como ampliación del centro hospitalario y bajo el cual se construirá un parking de 800 plazas y cuatro plantas.

El portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, también planteará en la sesión plenaria del próximo martes que el Ayuntamiento suspenda la concesión de cualquier licencia relacionada con esta actuación hasta que se hayan pronunciado todos los organismos implicados.

Desde el Mixto buscan el rechazo al proyecto instando a la Comunidad de Madrid «a buscar una alternativa razonable que permita llevar a cabo la necesaria ampliación de las instalaciones hospitalarias, incluyendo una dotación de aparcamiento para los trabajadores del centro, sin necesidad de tener que construir un macroparking subterráneo de 800 plazas dentro del entorno catalogado como Patrimonio Mundial de la Unesco».

La Consejería de Sanidad ha cifrado el coste de este edificio en unos 11 millones de euros, una inversión que el Gobierno autonómico sufragaría mediante la construcción de un parking subterráneo. «La empresa adjudicataria de esta obra se haría cargo de la gestión de aparcamiento durante un periodo de 40 años en los que amortizaría y rentabilizaría la inversión realizada: 11 millones del edificio y 16 en los que la Comunidad estima la construcción del aparcamiento, tal y como figura en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad», ha expuesto el Grupo Mixto.

Calvo alertará de la alarma que las obras han generado entre la vecindad y en las organizaciones comprometidas en la defensa y protección del patrimonio cultural de Madrid «dado que la ejecución podría llegar a poner en riesgo el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad que la Unesco ha otorgado al Paisaje de la Luz».

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, exponía en la última comisión del ramo que la Comunidad ha adjudicado un contrato de concesión de obra pública que conlleva la construcción de un nuevo edificio hospitalario en el complejo hospitalario, con superficie de 9.330 m2, para albergar las consultas de 24 servicios, zona de docencia, pediatría social, banco de sangre, oncología u hospital de día.

"lo que se quiere hacer no es un parking, es una ampliación"

«Lo que se quiere hacer no es un parking, es una ampliación de un hospital, con un edificio nuevo y bajo él habrá un parking, que nada tiene que ver con el parking disuasorio que se trató en su día (en Menéndez Pelayo). Es una importante ampliación de los servicios sanitarios», justificaba Fuentes.

«No son mil plazas, son 800 y en el mismo entorno, Patrimonio Mundial de la Unesco. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento, si va a hacer algo? ¿O lo que diga la Comunidad: sí, bwana y punto?», preguntaba Calvo en la comisión.

El delegado contestaba que «se solicitarán todos los informes sectoriales oportunos», para aclarar que «el 50 por ciento del aparcamiento está destinado al personal del propio centro y el resto a pacientes y familiares».