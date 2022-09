El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad dar un «paso más» en el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos.

Y es que, tal y como ha comentado el consejero de Sanidad en el Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, esta obligación «no tiene ningún impacto» en el control de la transmisión comunitaria de Covid.

No obstante, Ruiz Escudero ha reconocido que, al igual que defiende esta idea, la Comunidad de Madrid considera «vital» que cualquier persona con síntomas compatibles con el virus use la mascarilla en cualquier espacio cerrado. «En definitiva, se trata de seguir alerta y preparados ante posibles nuevas crisis de salud pública», ha añadido.

La semana pasada la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró en el Congreso de los Diputados, a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que las mascarillas iban a seguir siendo obligatorias en los transportes públicos.

No obstante, y aunque el Ministerio de Sanidad ha asegurado a Europa Press que «no está en el orden del día», se espera que este asunto sea abordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de esta semana, así como en la Comisión de Salud Pública.

De hecho, el consejero ha asegurado que va a proponer tratar este tema en el CISNS aunque ha ironizado en que no sabe si será «escuchado». «Lo vamos a proponer porque ya no hay transmisión comunitaria y ya no es la misma enfermedad, ya es Covid-22 y no Covid-19 por que tenemos que adaptarnos y dar pasos con cierta celeridad, a pesar de que el Ministerio no es rápido en la toma de decisiones», ha zanjado.