La escritora sueca Asa Larsson ha cerrado la serie de la abogada Rebecka Martinsson con el sexto volumen 'Los pecados de nuestros padres', y ha asegurado: «El pasado familiar nos da forma como seres humanos».

En rueda de prensa este martes en Barcelona, la autora ha explicado que esa idea es la que ha intentado «trasladar» en esta novela, que supone su regreso al personaje tras casi una década desde 'Sacrificio a Mólek' y que inició en 2003 con 'Aurora boreal'.

En este sexto libro, publicado en castellano por Seix Barral y en catalán por Columna, el patólogo Lars Pohjanen pide a Martinsson que investigue un asesinato ocurrido sesenta años atrás y ella acepta involucrarse en el caso ocultando su conexión personal con el mismo.

Larsson ha señalado que volver a la serie ha sido como «reavivar un matrimonio medio muerto», pero que este lapso le ha permitido encararlo con mayor madurez y tejer historias que una década atrás no hubiera sido capaz.

La escritora ha afirmado que ha ido descubriendo junto a la protagonista su pasado familiar, y en este libro, Martinsson se pone ante el espejo y cuestiona si «lo que ha pasado en su vida no se lo ha autoinflingido».

Literatura juvenil

Ha explicado que aparcó la serie de Rebecka Martinsson después de que su hijo «parara de leer» a los 11 años y ella buscara una explicación, lo que llevó a escribir una serie de diez libros juveniles, la serie 'Pax' junto a Ingela Korsell, que ha tenido gran éxito en Suecia.

Larsson ha remarcado que observaron que en Suecia faltaban libros para una «lectura adecuada» para los 10 u 11 años, ya que vieron que los que había unos eran muy infantiles y otros eran duros y largos para su edad, y ha bromeado que con esa serie su hijo recuperó el hábito lector.

Ha subrayado que la serie 'Pax' ha recibido múltiples ofertas de compañías cinematográficas, pero que la «única puerta» que ve para acceder a ella es la lectura, por lo que se ha negado.

"picar a la puerta"

Ha insistido en que este será el último libro de la serie de Rebecka Martinsson y ha admitido que no se había imaginado que el proceso duraría 20 años: «Ella me ha dado de comer en los últimos 20 años, he estado en permanente diálogo con ella. Evidentemente me ha cambiado la vida».

Ha remarcado que cuando inició la serie no tenía un esquema previo, solo que si le publicaban la primera haría seis y si no publicaban haría tres, pero como es «mujer de palabra» y editaron la primera, ha completado la serie.

Preguntada por su próximo proyecto, ha dicho que era tiene una libertad sobre su próxima novela, también ha admitido que comporta ciertas inseguridades, y se ha mostrado impaciente por que una «buena historia pique a la puerta», que seguramente estará radicado en el norte de Suecia.

Los editores Elena Ramírez y Emili Rosales han resaltado el éxito de la serie de Rebecka Martinsson en España, y Ramírez ha señalado que en este libro la autora «se despide» de ella en una carta abierta.