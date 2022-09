Ayuso afea a la oposición sus propuestas del "todo gratis" en el Debate del Estado de la Región: "Esto no es posible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este martes a los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid que, durante el Debate del Estado de la Región, hayan apostado por el «todo gratis».

«El todo gratis no funciona. Sería idílico en un mundo ideal pero si se regalan los comedores, el transporte, la educación... si se regala absolutamente todo creo que las cosas no van a funcionar. Nos encantaría que todo fuera gratis pero evidentemente esto no es posible», ha señalado en su intervención durante el turno de réplica.

Y es que la oposición ha propuesto a la presidenta algunas medidas gratuitas en materias de educación y transportes, entre las que se encuentran comedor escolar y transporte gratis, por parte del PSOE; comedores escolares gratuitos y universales, por parte de Más Madrid; y apostar por la gratuidad del transporte público hasta al menos el 31 de diciembre por parte de Unidas Podemos.

Ayuso ha defendido que, en cambio, ella ha lanzado propuestas para «paliar los efectos de una situación económica sobrevenida por múltiples factores que está haciendo polvo las economías de todos los ciudadanos».

Así, ha puesto en valor las medidas presentadas «por la familia» «y por la empresa» así como las bajadas de impuestos que van acompañadas de «numerosas deducciones fiscales» que van a servir «para ayudar a todas las economías».

También la dirigente madrileña ha criticado que hablen de que tuvo, durante su discurso de apertura del Debate el Estado de la Región, un tono electoralista. «Es curioso porque ha sido cerrado cada uno de los turnos como si estuviéramos en el minuto de oro de Telemadrid en el debate, aclamando cada uno las siglas de su propio partido», ha ironizado a continuación.

Critica el uso de la sanidad

En materia sanitaria, la presidenta madrileña ha defendido sus políticas y ha hecho hincapié en que con la apertura de los puntos de atención continuada será «más difícil buscar la sede electoral donde la izquierda» haga «sus campañas».

«Sedes electorales que son centros de atención al ciudadano, a los pacientes, y que no tienen por qué soportar cómo algunos centros de salud y las entradas de algunos hospitales públicos, que sufragan ellos mismos con sus impuestos, son privatizados para la izquierda y para sus sindicatos para hacer propaganda y demagogia», ha lanzado.

Así, ha criticado que los pacientes tengan que aguantar «propaganda de los mismos de siempre». «De Podemos, de la okupación, del 8M, de los antisistemas, del supuesto feminismo y todo lo que suelen hacer con sus pegatinas, con sus eslóganes, y que los ciudadanos se tienen que comer cuando van a un centro de salud a ser atendidos por sus médicos», ha lanzado.

Ayuso ha insistido en reiterar el «abuso intolerable de los espacios públicos de todos» para «una pretensión privada que es intentar retorcer la preocupación para ir a unas urnas y tener que escuchar 'Sanidad Pública'» cuando ellos están reformándola «de manera mucho más elevada que en cualquier comunidad gobernada por la izquierda».