Famosa celebra el 55 aniversario de Nancy con una exposición en el Museo del Traje, con la que se hace un recorrido por la historia de esta muñeca icónica desde su nacimiento en 1968, y un documental sobre su historia.

«Nancy fue una revolución desde su lanzamiento, tuvo tal acogida que se vendieron 10 millones de unidades en sus primeros diez años de vida. Fue la marca que democratizó las muñecas que hasta entonces eran un lujo al alcance de unos pocos. Nancy se convirtió en compañera de juegos, en «la hermana mayor» que todas las niñas deseaban tener. Aunque Nancy haya cumplido ya 55 años, sigue manteniéndose más joven que nunca y es una marca con capacidad para seguir creciendo y sorprendiendo con nuevos lanzamientos en los que FAMOSA trabaja de manera constante y continuada», afirmó Irene Sotillo, Iberia Marketing Director de Famosa.

Para celebrar esta efeméride, el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, rinde homenaje a esta muñeca con una exposición temporal que estará abierta al público hasta el próximo 7 de enero.

A través de la actividad ‘Modelo del Mes’ se podrá conocer una selección de Nancys, de entre las más de 100 que residen en la colección del museo, con las que se hace un recorrido por la evolución de esta muñeca emblemática desde su nacimiento en 1968 hasta la actualidad.

Dentro de esta selección se encuentran la Nancy Safari, de 1973, con un vestido compuesto de dos piezas en tejido Chambray y cinturón; Nancy Japonesa, se 1974, que va vestida con un Kimono tradicional asiático en color azul, Nancy Nostalgia, de 1977, con un vestido estampado floral en azul rematado con puntilla frunces en crema y una gran pamela azul con adornos de tul; Nancy Colombina (1983-1986), con un vestido blanco con cuello y puños en encaje negro y dorado y un capirote en forma de cucurucho, y Nancy Caperucita Roja (1985), vestida con un conjunto compuesto por falda verde y cinta pasamanería roja, blusa y chaleco rojo con dos lazos en blanco, que va acompañada de la abuela y lobo en guiñol.

También Nancy star (1987-1989) con medias doradas, blusón sin mangas también en dorado, cinturón con flores cosidas, y con un brazalete y calentador en un brazo y una pierna; Nancy Fantasía (1988), que «con calor, su pelo cambia de color», y un vestido de manga corta con cuerpo rosa con estampados en hilo dorado, cuello y mini falda dorada; Nancy te habla (1980), una muñeca mecánica que habla mediante unos pequeños discos colocados en la espalda; Nancy Colección 45 aniversario, una re-edición de esta muñeca Gran Gala del año 1975; Nancy by Agatha Ruiz de la Prada (2013), con un diseño exclusiva de la diseñadora en terciopelo rojo con adornos dorados y capucha integral, y Nancy Colección 50 Aniversario Edición Swarovski (2018), una muñeca exclusivapara la que ha colaborado la marca de productos de cristal tallado Swarovskil.

Asimismo, Nancy Colección 55 Aniversario (2023) que viste un vestido de gala negro palabra de honor con tul de lentejuelas y una base de seda en tono nude, y como complementos un brazalete de pedrería y un collar negro a juego; y Nancy Colección 55 Aniversario Gold (2023), una edición especial exclusiva con un vestido largo bordado en oro sobre base de color champagne con una estola blanca, brazalete y collar de pedrería y pelo largo moreno peinado con ondas al agua, de la que solo se venderán 500 unidades, y que es una de las más especiales de la historia de esta muñeca.

Helena López de Hierro, directora del Museo del Traje, explicaba que «en esta exposición nos hemos dejado llevar por la ilusión, y gracias también a la colaboración de Famosa, hemos podido mostrar no una, si no trece muñecas. No ha sido fácil elegirlas, ya que en el Museo contamos con más de cien ejemplares de Nancy, pero esta selección cumple perfectamente el objetivo de esta exposición, que no es otro que celebrar a Nancy, que cumple 55 años y sigue tan dinámica y divertida como siempre».

Además, los domingos 3, 10 y 17 de diciembre de 2023 y 7 de enero de 2024 la comisaria de la exposición, Ana García, ofrecerá charlas de 12.30 a 13.00 frente a la vitrina donde están expuestas las muñecas, comentando la exposición y la colección del Nancys del Museo para el público general.

DOCUMENTAL

Famosa ha presentado también un documental que repasa la historia de esta muñeca a través de las ediciones de Nancy Colección, las muñecas más especiales de la marca. Este documental cuenta la historia desde que Agustín Juan Alexander, más conocido como Tino Juan, diseñador de juguetes y «padre» de Nancy, ideó el proyecto de una muñeca de plástico más moderna y adaptada a los tiempos de entonces, diseñando una muñeca con cuerpo articulado de 42 centímetros y una larga melena.

Una de las señas de identidad de Nancy, son sus numerosos complementos y amplio vestuario, diseñados en su mayoría por Dora Payá, quien también participa en esta pieza documental ofreciendo detalles de la evolución del vestuario de esta muñeca a lo largo de los años, que es en sí mismo un repaso por la historia de la moda española.

Durante los 9 minutos que dura el documental se refleja cómo Nancy ha ido acompañando a los niños y padres durante los grandes momentos de la historia, y como, a pesar de sus 55 años disfruta de una eterna juventud y una capacidad ilimitada para seguir renovándose y adaptándose a las modas y gustos de los niños de cada generación.

Nancy es la marca más icónica de Famosa. A lo largo de sus 55 años de historia ha ido evolucionando para incorporar los cambios sociales "y ayudar a los más pequeños a integrarlos y desarrollar su creatividad e imaginación. Nancy es la perfecta amiga de niños y niñas y ha ido evolucionando para incorporar la realidad que nos rodea al juego", señaló la compañía.

Entre los lanzamientos de Nancy más recientes destacó «Nancy, un día con la Selección Española, que se lanzó en junio de 2023 y se convirtió en la primera muñeca vestida con el uniforme oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino para apoyar al equipo de cara a al Mundial de fútbol femenino en el que la Selección Española acabaría proclamándose Campeona del Mundo. Bajo el lema #TodasJugamos, la compañía buscaba con este lanzamiento fomentar en los niños los valores de la igualdad de género en el deporte a través del juego, y contribuir a tener más referentes femeninos en un deporte en el que las mujeres aún no tenían el suficiente reconocimiento. Además, este año también se ha lanzado la Nancy 'Un Día Siendo Aitana', una nueva edición especial que es la primera que representa a una artista. Así, la cantante Aitana es en la primera celebridad mundial con su propia Nancy, y que ya es el producto estrella de estas Navidades. Otros grandes éxitos de la marca en este sentido son 'Nancy, un día con mascarilla' que ayudó a los más pequeños durante la pandemia a incorporar esa nueva realidad y normalizar el uso de la mascarilla o 'Nancy, un día Youtuber' que recoge el auge de esta red social entre los más pequeños", concluyó.