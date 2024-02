Rafael Nadal: «Entiendo que la gente crea que me he vendido por dinero»

Rafael Nadal ha reconocido que su decisión de ser fichado por Arabia Saudí para ser su embajador de tenis cree controversia. «Claro que sí», ha respondido el tenista cuando Ana Pastor le ha preguntado si entiende que haya gente que piense que se ha vendido por dinero. El ganador de 22 grand slams ha concedido una entrevista a la Sexta que se emite en la noche del miércoles y de la que el medio digital Relevo ha adelantado un extracto.

«Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo, es un país con un gran potencial, con lo cual es lógico que el mundo se vaya para allí. La sensación es que se compra todo con dinero y que ahora Rafa también se ha vendido al dinero... entiendo que la gente pueda pensar eso, que hay cosas que a día de hoy se tienen que mejorar, sin ninguna duda, que es un país que va muy retrasado en muchas cosas. El país se ha abierto recientemente: si no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10, 15 años... pues te diré: 'Me equivoqué por completo'. Yo creo que voy a poder tener la libertad de trabajar con los valores con los que yo creo que tengo trabajar y que sean correctos para mí. Si después eso no ocurre, pues te diré en la siguiente entrevista, dentro de un tiempo, que cometí un error y que me he equivocado», explica Nadal en la entrevista concedida a Ana Pastor en su academia de Manacor y que se emite en la noche del miércoles.

💬 "No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen". Las primeras palabras de Rafael Nadal sobre su acuerdo con el regimen saudí. 🎥 @ObjetivoLaSexta pic.twitter.com/lDJfX9dIeV — Relevo (@relevo) February 14, 2024

El sportswashing en un término que alude a la utilización de destacadas figuras públicas como los deportistas para blanquear la imagen de algunos países muy deficitarios desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos. Recientemente disputaron un encuentro Novak Djokovic y Carlos Alcaraz y en octubre está prevista una exhibición llamada 6 Kings Slam en la que,a demás de estos dos jugadores, el propio Nadal, Daniil Medvedev, Jannik Sinner y Holger Rune jugarán un mini torneo en el que el ganador recibirá un premio tres veces superior al vencedor de un grand slam.

Sobre su regreso a las pistas no parece ser que vaya a suceder la semana que viene en Qatar. «Para Doha llego muy justito. He tenido algunas molestias estas últimas semanas y estoy un poquito al límite», afirmó Nadal. El ganador de 22 ‘grandes’ ha explicado que «llegados a este punto cada golpe que me doy, cada lesión, es un retroceso ya no sólo en lo tenístico y en lo físico, sino en lo mental», quien espera estar listo pata el Masters 1000 de Indian Wells que se disputa en California entre el 6 al 17 de marzo. «Confío al 100% en estar en Indian Wells, es un torneo muy especial para mí. No sé si va a ser la última vez que lo juegue o no, pero hay opciones de que sí, así que me gustaría estar en Indian Wells sí o sí».

Nadal también ha hablado de su sucesor natural, el murciano Carlos Alcaraz. «Tiene un nivel de tenis increíble. No le veo debilidades para su edad. Yo tenía muchas más debilidades tenísticas a su edad que las que él tiene. Yo sacaba peor, tenía peor cortado, peor revés. Tiene todo un futuro por delante y a ver cómo le responde su cuerpo. Es muy bueno y muy joven», explicó.