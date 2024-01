Horario y dónde ver el partido de segunda ronda de Rafa Nadal en Brisbane

Rafael Nadal vuelve a escena este jueves en el torneo de Brisbane, donde ha puesto punto y final a su prolongada inactividad tras lesionarse el pasado mes de enero en el Abierto de Australia y verse obligado a pasar por el quirófano. Después de su ilusionante estreno ante Dominic Thiem, el mallorquín se enfrenta a Jason Kubler en busca de los cuartos de final y de un paso más en su progresión tras casi un año alejado de las pistas.

El partido entre Rafael Nadal y Jason Kubler de los octavos de final del torneo de Brisbane está programado para este jueves 4 de enero no antes de la 9:30 (hora peninsular española). El choque se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar Plus+ y supondrá el primer enfrentamiento entre ambos, ya que hasta la fecha no habían cruzado sus trayectorias en el circuito ATP, que asiste con expectación al regreso de uno de los más grandes de su historia.

El siguiente obstáculo de Rafael Nadal es Jason Kubler, nacido en Brisbane hace 30 años, y fuera de los cien primeros del ránking ATP (102). Progresó en el torneo por el abandono de Karatsev al término del segundo set de su duelo de primera ronda disputado este martes. El primero lo ganó el jugador local por 6-4 pero el siguiente se lo apuntó el ruso por 7-6(4). Antes del inicio de la manga definitiva, Karatsev decidió dejar el choque por lesión y allanó el acceso a la siguiente ronda del australiano, que participa en el cuadro principal gracias a una invitación de la organización.

Experto doblista, Kubler, sin títulos a nivel individual, fue campeón del Abierto de Australia del pasado año en compañía de su compatriota Rinky Hijikata y finalista en el 2022 de los torneos de San Diego y de Atalanta.