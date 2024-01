Horario y dónde ver el debut de Nadal en Brisbane

Casi un año después de su último partido Rafael Nadal regresa este martes al circuito con su debut en el cuadro individual del torneo de Brisbane (Australia). El tenista mallorquín, que ya se estrenó con derrota en el cuadro de dobles, inicia el 2 de enero su andadura en la temporada 2024 con un exigente debut ante el austríaco Dominic Thiem y tratará de reencontrarse con las sensaciones de la competición y un triunfo que le permita seguir adelante en una cita australiana que puede presumir de un notable cartel de participantes.

El partido entre Rafael Nadal y Dominic Thiem de la primera ronda del ATP 250 de Brisbane está programado este martes 2 de enero de 2024 en el penúltimo turno de la pista central. El choque se celebrará no antes de las 18:30 hora local (9:30 hora peninsular española) y se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar en el canal #Vamos, en Movistar Deportes o en el nuevo canal Movistar Plus +.

Rafael Nadal y Dominic Thiem se han enfrentado en un total de 15 ocasiones con un balance de nueve victorias para el mallorquín y seis para el austríaco, aunque no se ven las caras desde las Finales ATP de 2020. Si las lesiones han sido uno de los grandes obstáculos que ha tenido que superar el balear no le van a la zaga los problemas físicos que han lastrado la progresión de su rival, que vive su particular calvario desde que se rompiera la muñeca el verano de 2021 mientras estaba disputando el Mallorca Championships.

La sesión en la pista central del recinto de Brisbane, la pista Pat Rafter Arena, se abrirá con el duelo entre el alemán Yannick Hanfmann y el estadounidense Sebastian Korda y después se disputarán dos choques del cuadro femenino: la estadounidense Sofia Kenin ante la australiana Arina Rodionova y el de la rusa Anna Kalinskaya y la bielorrusa Victoria Azarenka.