La nueva realidad de Rafael Nadal

Rafael Nadal se prepara para adentrarse en su nueva realidad. El tenista de Manacor, que la semana pasada anunció su regreso a la competición tras casi un año de ausencia por lesión, ha publicado este lunes un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que abunda en sus explicaciones y las sensaciones que le despierta su vuelta.

«Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera sino todo lo demás», señala el mallorquín. «Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y me dé la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez», añade.

Nadal es consciente de que en su vuelta a la actividad no lo tendrá nada fácil. «Al final es mucho tiempo, con lo cual espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas», explica. «¿Qué espero de mí? Espero no esperar nada de mí, esa es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera».

De mi anuncio del viernes… algunas explicaciones esta semana. Aquí la primera:

👉🏻 Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. Me ha causado miedo querer anunciar algo sin estar seguro al 100%…

👉🏻 Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me… pic.twitter.com/vHnDSQzBCx — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 4, 2023

«Estoy en una época diferente, en un terreno inexplorado», reconoce Nadal. «Uno tiene interiorizado lo que ha hecho durante toda su vida, que es exigirse el máximo. Y lo que espero ahora es ser capaz de no hacerlo. De aceptar que las cosas van a ser muy difíciles en el comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo porque es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en el que las cosas pueden cambiar sin mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde», admite.