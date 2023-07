¿Alcaraz y Nadal juntos en París 2024? El campeón de Wimbledon lo deja claro

El planeta tenis sigue asombrado con la última gesta de Carlos Alcaraz, flamante campeón de Wimbledon al derrocar a Novak Djokovic, pero también está muy pendiente de sus siguientes pasos. Aunque aún queda temporada por delante, el murciano ha ofrecido una entrevista en la que ha dejado claros sus deseos de cara a 2024, que tendrá en los Juegos Olímpicos de París en la cita deportiva más importante. Espera competir por lo máximo y tiene claro que le gustaría hacerlo junto a su ídolo, Rafael Nadal.

«Sin ninguna duda Rafa (Nadal) estará el año que viene. Sería un sueño (jugar los Juegos Olímpicos). No sólo ganar una medalla en individuales o dobles, sino solo vivir la experiencia de vivir un dobles con tu ídolo», ha confesado Carlos Alcaraz tras ganar Wimbledon. Alcaraz se ha mostrado convencido de que el mallorquín volverá a pelear por los grandes torneos el año que viene después de que anunciar un punto y aparte en su carrera. El balear no volverá a competir este 2023, pero ha advertido de su deseo de que 2024 sea su último año como profesional y ha marcado en rojo la cita olímpica de París 2024 como una de las más importantes.

Después de atender a los compromisos protocolarios y publicitarios tras su éxito en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de la capital inglesa, Carlitos y el resto de la familia emprendieron viaje de regreso hasta tierras españolas y llegaron el mismo lunes a El Palmar pasadas las once y cuarto de la noche y acompañados por algún familiar más. No ocultaron estar visiblemente cansados, aunque con tiempo para saludar a quienes allí les esperaban, cerca de un centenar de vecinos además de los reporteros que captaron el momento del regreso al hogar por parte de un triunfal Carlos Alcaraz.

El líder de la ATP tuvo tiempo de firmar algún autógrafo aunque la fatiga acumulada tras tanto esfuerzo y las emociones vividas le hizo dirigirse rápidamente a su casa para descansar después de abrazar su segundo Grand Slam y asegurar su presencias en las Finales ATP.